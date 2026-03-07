自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》連續擊退4跨國組合 李昱諄/簡彤娟連兩站支線賽奪冠

2026/03/07 06:51

國泰組合簡彤娟（左）、李昱諄，連續擊敗4組跨國組合，奪下第2冠。（取自WTT官網）國泰組合簡彤娟（左）、李昱諄，連續擊敗4組跨國組合，奪下第2冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰組合李昱諄/簡彤娟在2026年德國杜塞道夫支線賽女單決賽，只花了20分鐘就以直落三擊退波蘭一姐芭尤爾和斯洛伐克女將瓦拉蒂的「波斯組合」，繼上個月法國里爾支線賽之後，連續2站攜手奪冠。

世界排名107的李昱諄/簡彤娟這一站未遭遇太多抵抗，前3輪連續擊敗3組跨國組合，決賽面對同樣是跨國組合的芭尤爾/瓦拉蒂，首局在9:6領先、10:8聽牌下雖然被對手化解1個局點，決勝關頭，簡彤娟反手斜線搶攻得手，11:9驚險拿下。

次局，李簡配在7:3領先下被對手打出一波5:1的反擊追到8平，關鍵時刻，芭尤爾接發球失誤，李昱諄、簡彤娟隨後輪流搶攻得手，11:8再下一城。

2局在手的李簡配，第3局4:1開局後，也逼出對手的暫停，「波斯組合」重新回到場上後雖追成8:7，台灣組合頂出對手追擊的壓力，簡彤娟連續搶攻得手，連拿3分，11:7鎖定勝利。

李昱諄/簡彤娟連續擊敗4組跨國組合奪冠，也締造WTT罕見的紀錄，簡彤娟覺得很酷!她說，「只能說昱諄太厲害了!我們兩人的球風相差很多，對手都不太適應。」

女單方面，世界排名57的18歲小將葉伊恬在4強戰迎戰世界排名223的日本削球手兼吉優花，第4局在10:9聽牌下連丟3分，未能將戰線延長，最終以5:11、12:10、8:11、10:12飲恨，仍創下個人在支線賽最佳戰績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中