桌球》連續擊退4跨國組合 李昱諄/簡彤娟連兩站支線賽奪冠

國泰組合簡彤娟（左）、李昱諄，連續擊敗4組跨國組合，奪下第2冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰組合李昱諄/簡彤娟在2026年德國杜塞道夫支線賽女單決賽，只花了20分鐘就以直落三擊退波蘭一姐芭尤爾和斯洛伐克女將瓦拉蒂的「波斯組合」，繼上個月法國里爾支線賽之後，連續2站攜手奪冠。

世界排名107的李昱諄/簡彤娟這一站未遭遇太多抵抗，前3輪連續擊敗3組跨國組合，決賽面對同樣是跨國組合的芭尤爾/瓦拉蒂，首局在9:6領先、10:8聽牌下雖然被對手化解1個局點，決勝關頭，簡彤娟反手斜線搶攻得手，11:9驚險拿下。

次局，李簡配在7:3領先下被對手打出一波5:1的反擊追到8平，關鍵時刻，芭尤爾接發球失誤，李昱諄、簡彤娟隨後輪流搶攻得手，11:8再下一城。

2局在手的李簡配，第3局4:1開局後，也逼出對手的暫停，「波斯組合」重新回到場上後雖追成8:7，台灣組合頂出對手追擊的壓力，簡彤娟連續搶攻得手，連拿3分，11:7鎖定勝利。

李昱諄/簡彤娟連續擊敗4組跨國組合奪冠，也締造WTT罕見的紀錄，簡彤娟覺得很酷!她說，「只能說昱諄太厲害了!我們兩人的球風相差很多，對手都不太適應。」

女單方面，世界排名57的18歲小將葉伊恬在4強戰迎戰世界排名223的日本削球手兼吉優花，第4局在10:9聽牌下連丟3分，未能將戰線延長，最終以5:11、12:10、8:11、10:12飲恨，仍創下個人在支線賽最佳戰績。

