經典賽》台灣隊硬拚大谷翔平被打爆 日本作家：滿壘敬遠才是最好戰術

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本隊巨星大谷翔平昨在2局上對台灣隊敲出先馳得點的滿貫砲，帶動經典賽史上首次的單局10分大局，一棒定江山，日本棒球作家横尾弘一在日本Yahoo撰寫專欄直言，這個打席讓他想起名將落合博満「滿壘也可敬遠」的極端戰術，可能這種戰術才是最好的。

横尾弘一分享，有人曾把「1分領先，9局下2出局滿壘，對上鈴木一朗」的局面拿去問落合博満怎麼做，落合直接回答，「雖然還要看一朗下一棒打者是誰，但是我的話我會敬遠，畢竟這樣只是平手，還沒輸球，接著想辦法解決下一名打者，然後進入延長賽再決勝負，這才是提高勝率的監督該做的判斷。」

落合博満解釋，「如果讓一朗直接打出再見安打輸球，倒不如先把勝負延後。棒球裡最痛苦的就是為了守住1分，結果被一口氣打下2分、3分。」不過横尾弘一也強調，落合博満執教8年沒用過這種戰術，雖然可能有些道理，但實際要做有難度。

横尾弘一將話題帶回昨晚台灣隊1出局滿壘遇上大谷，台灣隊投捕想用變化球釣他，大谷都沒上當，結果就逮中偏甜的變化球，用身體有點跑掉的姿勢扛出滿貫砲，可以說是一棒就決定比賽勝負。

横尾弘一直言，「大谷翔平的棒球腦跟技術早已遠遠超越所有球迷、媒體甚至職業球評的預測，從這種角度看，與其想讓他『高飛犧牲打就好』、『讓他打不好形成雙殺打』。或許照落合說的，『先送1分再擋住後續攻勢』的敬遠戰術，可能才是最好的戰術。」

