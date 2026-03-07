自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台灣隊硬拚大谷翔平被打爆 日本作家：滿壘敬遠才是最好戰術

2026/03/07 06:52

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本隊巨星大谷翔平昨在2局上對台灣隊敲出先馳得點的滿貫砲，帶動經典賽史上首次的單局10分大局，一棒定江山，日本棒球作家横尾弘一在日本Yahoo撰寫專欄直言，這個打席讓他想起名將落合博満「滿壘也可敬遠」的極端戰術，可能這種戰術才是最好的。

横尾弘一分享，有人曾把「1分領先，9局下2出局滿壘，對上鈴木一朗」的局面拿去問落合博満怎麼做，落合直接回答，「雖然還要看一朗下一棒打者是誰，但是我的話我會敬遠，畢竟這樣只是平手，還沒輸球，接著想辦法解決下一名打者，然後進入延長賽再決勝負，這才是提高勝率的監督該做的判斷。」

落合博満解釋，「如果讓一朗直接打出再見安打輸球，倒不如先把勝負延後。棒球裡最痛苦的就是為了守住1分，結果被一口氣打下2分、3分。」不過横尾弘一也強調，落合博満執教8年沒用過這種戰術，雖然可能有些道理，但實際要做有難度。

横尾弘一將話題帶回昨晚台灣隊1出局滿壘遇上大谷，台灣隊投捕想用變化球釣他，大谷都沒上當，結果就逮中偏甜的變化球，用身體有點跑掉的姿勢扛出滿貫砲，可以說是一棒就決定比賽勝負。

横尾弘一直言，「大谷翔平的棒球腦跟技術早已遠遠超越所有球迷、媒體甚至職業球評的預測，從這種角度看，與其想讓他『高飛犧牲打就好』、『讓他打不好形成雙殺打』。或許照落合說的，『先送1分再擋住後續攻勢』的敬遠戰術，可能才是最好的戰術。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中