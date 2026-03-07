自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》大聯盟3屆打擊王點燃大局！委內瑞拉奪「死亡之組」開門紅

2026/03/07 07:27

阿拉耶茲回本壘得分與隊友擊掌。（美聯社）阿拉耶茲回本壘得分與隊友擊掌。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽小組賽全面開打，D組委內瑞拉對決荷蘭之戰，靠著休季加盟巨人的3屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arráez）滿壘選到保送開始，委內瑞拉5局下單局攻下4分大局，終場6：2擊敗荷蘭，奪下「死亡之組」開門紅。

擁有中南美兩大強權多明尼加、委內瑞拉，以及「美國2隊」以色列、尼加拉瓜、荷蘭的D組被喻為是「死亡之組」，今天由委荷兩國揭開小組賽序幕。1局下委內瑞拉核彈頭、勇士MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）就敲出二壘安打，1出局後阿拉耶茲適時安打，助隊先馳得點。

2局上荷蘭還以顏色，荷蘭教頭、大聯盟名將瓊斯（Andruw Jones）之子祖魯．瓊斯（Druw Jones），在2出局一二壘有人時建功，逮中紅襪新同學、明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）的伸卡球敲安，幫助荷蘭追平。但委內瑞拉很快展現南美強權本色，效力馬林魚的金手套工具人薩諾哈（Javier Sanoja）夯出陽春砲，立刻要回領先。

雙方接著偶有攻勢但無法串連，5局下委內瑞拉靠著2次四死球與安打形成滿壘，接著再次輪到阿拉耶茲，這回他火眼金睛選到保送擠回超前分，也順勢點燃委內瑞拉大局，紅襪雙星康崔拉斯（Willson Contreras）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）先後敲安，委內瑞拉再進帳3分，單局猛灌4分。

荷蘭僅於6局上靠著祖魯．瓊斯高飛犧牲打再添1分，最終就由委內瑞拉順利奪下D組首勝。委內瑞拉全場敲出11安，阿拉耶斯、康崔拉斯都貢獻2分打點；荷蘭僅出現4安，分數全都由祖魯．瓊斯打回。先發投手部分，委內瑞拉蘇亞雷斯投2局挨3安失1分，投出1三振1保送奪勝；荷蘭凱利（Antwone Kelly）3局挨4安（含1轟）失2分，同樣三振保送各1吞敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中