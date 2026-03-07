經典賽》大聯盟3屆打擊王點燃大局！委內瑞拉奪「死亡之組」開門紅

阿拉耶茲回本壘得分與隊友擊掌。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽小組賽全面開打，D組委內瑞拉對決荷蘭之戰，靠著休季加盟巨人的3屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arráez）滿壘選到保送開始，委內瑞拉5局下單局攻下4分大局，終場6：2擊敗荷蘭，奪下「死亡之組」開門紅。

擁有中南美兩大強權多明尼加、委內瑞拉，以及「美國2隊」以色列、尼加拉瓜、荷蘭的D組被喻為是「死亡之組」，今天由委荷兩國揭開小組賽序幕。1局下委內瑞拉核彈頭、勇士MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）就敲出二壘安打，1出局後阿拉耶茲適時安打，助隊先馳得點。

2局上荷蘭還以顏色，荷蘭教頭、大聯盟名將瓊斯（Andruw Jones）之子祖魯．瓊斯（Druw Jones），在2出局一二壘有人時建功，逮中紅襪新同學、明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）的伸卡球敲安，幫助荷蘭追平。但委內瑞拉很快展現南美強權本色，效力馬林魚的金手套工具人薩諾哈（Javier Sanoja）夯出陽春砲，立刻要回領先。

雙方接著偶有攻勢但無法串連，5局下委內瑞拉靠著2次四死球與安打形成滿壘，接著再次輪到阿拉耶茲，這回他火眼金睛選到保送擠回超前分，也順勢點燃委內瑞拉大局，紅襪雙星康崔拉斯（Willson Contreras）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）先後敲安，委內瑞拉再進帳3分，單局猛灌4分。

荷蘭僅於6局上靠著祖魯．瓊斯高飛犧牲打再添1分，最終就由委內瑞拉順利奪下D組首勝。委內瑞拉全場敲出11安，阿拉耶斯、康崔拉斯都貢獻2分打點；荷蘭僅出現4安，分數全都由祖魯．瓊斯打回。先發投手部分，委內瑞拉蘇亞雷斯投2局挨3安失1分，投出1三振1保送奪勝；荷蘭凱利（Antwone Kelly）3局挨4安（含1轟）失2分，同樣三振保送各1吞敗。

