經典賽》上屆4強勁旅被英國嚇出冷汗！阿蘭達三分砲助墨西哥開胡

阿蘭達開轟助墨西哥開胡。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕上屆打進4強的墨西哥隊今在2026年世界棒球經典賽被英國嚇出冷汗，8局才靠光芒一壘手阿蘭達（Jonathan Aranda）的三分砲打破僵局，終場以8：2在B組開胡。

墨西哥在2023年經典賽隊史首闖4強，最後不敵後來的冠軍日本隊，這次與美國、巴西、英國、義大利同為B組，被看好能與美國攜手晉級。

墨西哥今在2局上先靠阿瓦瑞茲（Nacho Alvarez Jr.）的陽春砲先馳得點，英國隊則在6局靠福德（Harry Ford）開轟扳平戰局，英國隊隨後在2出局又有一二壘有人的機會，但強森（Ivan Johnson）敲出左外野方向安打後，二壘跑者柯佩尼亞克（Matt Koperniak）選擇衝本壘最後出局，英國錯失超前機會。

英國投手希爾（Gary Gill Hill）在8局上出現控球問題，送出2K後連投2個保送，接替的貝克（Tristan Beck）一上來就被阿蘭達夯出左外野方向超前三分砲，終於甦醒的墨西哥打線，9局上再靠3支安打添加3分保險分，順利拿下首勝。

墨西哥今6支安打還比英國隊少2支，出動8位投手合力送出8K，後援1局無失分的賈西亞（Robert Garcia）拿下勝投，英國隊則由希爾承擔敗戰。

