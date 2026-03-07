經典賽》先發對決打爆台灣隊的日本武士！南韓高永表：為什麼是我？

高永表。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕南韓小組賽首戰輕取捷克，昨天休兵一天後，今天晚間將迎來C組大魔王、首戰以13：0打爆台灣隊的日本武士，南韓將推出低肩側投的高永表掛帥先發，對此他受訪時坦言，連自己都困惑，為何將如此關鍵的比賽交給自己。

高永表是KT巫師2024年創隊成員，也是KBO韓國職棒最具代表性的先發投手之一。儘管曾在2024年世界12強賽遭台灣隊單局2轟痛擊，但去年他在KBO出賽29場投161局，仍繳出11勝8敗、3.30防禦率的優異成績單。

昨天日本重挫台灣後，宣布將推派左投菊池雄星先發對上南韓，而南韓總教練柳志炫也宣布，將推派高永表對上日本。高永表受訪時回憶，早在南韓隊上個月28日抵達大阪進行官辦熱身賽前3天，他在沖繩集訓時，就已經聽到自己將先發對上日本的消息。

「我想了很多。日本是衛冕冠軍，現在也是強隊，光看陣容戰力就相當完整，所以我花了很多時間思考該如何應對，也非常緊張。」高永表坦言：「我打算以挑戰者的心態去面對，在投手丘上我會主動去攻擊好球帶，目標是在規定的投球數裡面，盡可能拉長局數。」

高永表還面臨其他考驗。他提到：「WBC官方用球似乎很彈，加上室內巨蛋的球容易飛更遠。我在澳洲打捷克的比賽中，看見打者只是輕輕一揮就過牆了。」高永表也強調，雖然有壓力，但想東想西永遠想不完，「就算考慮到對手是大谷翔平、在巨蛋比賽，還有球的彈性係數，我也不會突然就能飆出150公里火球，所以我打算放空心思去比賽。」

即便如此，要扛下對抗日本武士隊一戰，仍令高永表備感壓力，「睡覺時常在想，為什麼把這場先發交給我。」但他也堅定表示：「我已經找到了屬於自己的答案，雖然不知道是否正確，但希望我準備的一切，能夠帶來好的結果。」

