體育 2026WBC 最新報導

經典賽》開局寫史上首見記錄 費城人王牌左投1.1局被打爆退場

2026/03/07 09:11

桑契斯。（法新社）桑契斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽D組賽事，多明尼加派出費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）掛帥迎戰尼加拉瓜，雖然先發出賽表現不理想，但首局卻寫下經典賽史上首見記錄。

桑契斯面對尼加拉瓜開路先鋒道森（Chase Dawson），在2好1壞的情況下雖用一記滑球讓打者揮棒落空，但提前落地的球路讓捕手一開始無法找不到球，讓道森形成不死三振站上一壘。

雖然接連被阿列古利亞（Benjamin Alegria）與蒙吉亞（Ismael Munguia）敲出安打失掉1分，甚至還保送文托斯（Mark Vientos），不過桑契斯最後對上孟多薩（Omar Mendoza）、特盧希卓（Emanuel Trujillo）與諾莫亞（Melvin Novoa）連續送出3張老K，才順利化解首局危機。

包括第1打席的不死三振在內，桑契斯經典賽初登板的首局上演「單局4次三振」的罕見場面，而根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這也是世界棒球經典賽史上第1次創造此紀錄。

雖然首局未將傷害擴大，但桑契斯續投第2局的狀態還是不太理想，面對開局前5名打者就被敲出4支安打，迫使多明尼加必須提前換投，生涯第1場經典賽僅僅主投1.1局就用了43球，其中32顆為好球，被狂敲6支安打失掉3分（2分自責分），送出4次三振與1次保送，防禦率高達13.50。

