自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台灣正面對決大谷翔平付慘痛代價！韓媒也怕了：噩夢般存在

2026/03/07 09:51

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士巨星大谷翔平昨天狠狠教訓台灣隊，助隊13：0提前結束比賽，今天將上演C組最受矚目的日韓大戰，對此韓媒直言，將與大谷交手的南韓隊進退兩難。

大谷翔平昨天4打數3安打，包含第2局面對鄭浩均的外角低曲球，撈出一發石破天驚滿貫砲，單局5分打點創下經典賽歷史新猷，全場僅差1支三壘安打就能達成完全打擊。

韓媒《Mania Times》表示，選擇正面對決大谷翔平的台灣隊，最終計分板上最終只留下刺眼的「0」，而日本隊則以13：0大勝，對於即將與日本交手的南韓，勢必充滿複雜思緒。若選正面對決，就必須承受可能挨長打狙擊；若保送閃躲，則要在壘上有人情況下對付後續打者，兩種策略都充滿風險。

韓媒更直言，大谷翔平這個名字對南韓隊來說，更是噩夢般的存在。2015年12強以先發投手身分登板，對南韓6局飆10K，4強更是投7局狂飆11次三振；2023年經典賽以打者身分，對南韓3打數2安打、貢獻1打點，自那之後，南韓對日本已經苦吞10連敗。

南韓上一次擊敗日本，要追溯至2015年12強賽的4強逆轉勝。如今10年過去，日韓再度於經典賽碰頭，日本將推出效力天使的菊池雄星，對決南韓潛水艇高永表。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中