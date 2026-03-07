經典賽》台灣正面對決大谷翔平付慘痛代價！韓媒也怕了：噩夢般存在

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士巨星大谷翔平昨天狠狠教訓台灣隊，助隊13：0提前結束比賽，今天將上演C組最受矚目的日韓大戰，對此韓媒直言，將與大谷交手的南韓隊進退兩難。

大谷翔平昨天4打數3安打，包含第2局面對鄭浩均的外角低曲球，撈出一發石破天驚滿貫砲，單局5分打點創下經典賽歷史新猷，全場僅差1支三壘安打就能達成完全打擊。

韓媒《Mania Times》表示，選擇正面對決大谷翔平的台灣隊，最終計分板上最終只留下刺眼的「0」，而日本隊則以13：0大勝，對於即將與日本交手的南韓，勢必充滿複雜思緒。若選正面對決，就必須承受可能挨長打狙擊；若保送閃躲，則要在壘上有人情況下對付後續打者，兩種策略都充滿風險。

韓媒更直言，大谷翔平這個名字對南韓隊來說，更是噩夢般的存在。2015年12強以先發投手身分登板，對南韓6局飆10K，4強更是投7局狂飆11次三振；2023年經典賽以打者身分，對南韓3打數2安打、貢獻1打點，自那之後，南韓對日本已經苦吞10連敗。

南韓上一次擊敗日本，要追溯至2015年12強賽的4強逆轉勝。如今10年過去，日韓再度於經典賽碰頭，日本將推出效力天使的菊池雄星，對決南韓潛水艇高永表。

