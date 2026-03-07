自由電子報
體育 網球

網球》西西帕斯印地安泉又一輪遊 搭檔喬科維奇雙打首輪就有硬仗

2026/03/07 09:11

喬科維奇。（資料照，歐新社）喬科維奇。（資料照，歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕ATP千分等級印地安泉大師賽雙打籤表近日出爐，此次有不少單打好手征戰雙打，要力拚單打第6冠的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）攜手希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）出擊，不過首輪就有硬仗。

喬科維奇澳網決賽失利後重返賽場，這次要在印地安泉力拚賽史紀錄的第6冠，同時也雙線出擊，攜手單打排名已經掉到第43名的西西帕斯，西西帕斯這次在單打賽場依舊出師不利，首輪就以2：6、6：3、4：6不敵加拿大好手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），一戰出局。

喬科維奇與西西帕斯的組合首輪就要面對第3種子、衛冕冠軍克羅埃西亞帕維奇（Mate Pavic）／薩爾瓦多阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo），這也是喬帥自去年2月杜哈站搭檔西班牙老將佛達斯柯（Fernando Verdasco）後再度參加雙打。

義大利前球王辛納（Jannik Sinner）這次也與美國重砲奧裴卡（Reilly Opelka）搭檔，兩人曾在2021年在亞特蘭大攜手奪下雙打冠軍，不過首輪就要碰上頭號種子西班牙格拉諾勒斯（Marcel Granollers）／阿根廷澤巴洛斯（Horacio Zeballos）。

另外，俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）這次也與美國新星錢勒納（Learner Tien）共同出擊，要在男雙首輪遭遇表兄弟檔法國林德克內奇（Arthur Rinderknech）／摩納哥瓦舍羅（Valentin Vacherot）。

西西帕斯。（資料照，歐新社）西西帕斯。（資料照，歐新社）

