排球》「矮妹」賴湘程奪德國盃冠軍 締造台灣排球新里程碑

矮妹賴湘程（中）與隊友奪德國盃冠軍，高興的跳起舞來。（取自賴湘程臉書）

〔記者葉永騫／屏東報導〕身高只有153公分、綽號「矮妹」的旅外排球好手、出身屏東萬丹鄉的賴湘程，加盟德國女子排球甲級聯賽球隊圖林根蘇爾樂透女排俱樂部（VfB Suhl LOTTO Thüringen），不但是台灣歷來首位赴德發展的女子排球職業選手，更在德國盃排球賽決賽，以優異表現協助球隊奪得冠軍，不僅為球隊締造佳績，也寫下台灣排球史上第一位在歐洲一級賽事奪冠的紀錄，為台灣排球在國際舞台寫下重要里程碑。

賴湘程從基層扎根做起，曾是新園國中、枋寮高中排球隊員，在校期間即展現優異球技與堅毅精神，曾多次代表中華隊出戰亞洲盃、亞錦賽與亞運等國際賽事，除兩度獲得台灣企業排球聯賽最佳自由球員，也曾在U23亞錦賽獲選最佳自由球員，湘程的國際經驗與積極防守、比賽智慧以及穩健的接發能力，成為歐洲職業排球賽場防線關鍵角色並協助球隊奪得冠軍，令人振奮。

賴湘程曾多次代表台灣國家出賽，也曾表明能穿上中華隊球衣永遠是一份榮耀，上一次披上中華隊戰袍是2023年，如果2026年名古屋亞運需要她，一定義不容辭，全力以赴。

這次拿下德國盃冠軍，消息傳回台灣故鄉，萬丹鄉農會特別前往賴家貼紅榜並表達最誠摯的祝賀與肯定，表明湘程的表現讓萬丹人與有榮焉。

賴湘程在比賽時相當專注。（取自賴湘程臉書）

萬丹鄉農會前往貼紅榜。（萬丹鄉農會提供）

