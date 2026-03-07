自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

排球》「矮妹」賴湘程奪德國盃冠軍 締造台灣排球新里程碑

2026/03/07 09:12

矮妹賴湘程（中）與隊友奪德國盃冠軍，高興的跳起舞來。（取自賴湘程臉書）矮妹賴湘程（中）與隊友奪德國盃冠軍，高興的跳起舞來。（取自賴湘程臉書）

〔記者葉永騫／屏東報導〕身高只有153公分、綽號「矮妹」的旅外排球好手、出身屏東萬丹鄉的賴湘程，加盟德國女子排球甲級聯賽球隊圖林根蘇爾樂透女排俱樂部（VfB Suhl LOTTO Thüringen），不但是台灣歷來首位赴德發展的女子排球職業選手，更在德國盃排球賽決賽，以優異表現協助球隊奪得冠軍，不僅為球隊締造佳績，也寫下台灣排球史上第一位在歐洲一級賽事奪冠的紀錄，為台灣排球在國際舞台寫下重要里程碑。

賴湘程從基層扎根做起，曾是新園國中、枋寮高中排球隊員，在校期間即展現優異球技與堅毅精神，曾多次代表中華隊出戰亞洲盃、亞錦賽與亞運等國際賽事，除兩度獲得台灣企業排球聯賽最佳自由球員，也曾在U23亞錦賽獲選最佳自由球員，湘程的國際經驗與積極防守、比賽智慧以及穩健的接發能力，成為歐洲職業排球賽場防線關鍵角色並協助球隊奪得冠軍，令人振奮。

賴湘程曾多次代表台灣國家出賽，也曾表明能穿上中華隊球衣永遠是一份榮耀，上一次披上中華隊戰袍是2023年，如果2026年名古屋亞運需要她，一定義不容辭，全力以赴。

這次拿下德國盃冠軍，消息傳回台灣故鄉，萬丹鄉農會特別前往賴家貼紅榜並表達最誠摯的祝賀與肯定，表明湘程的表現讓萬丹人與有榮焉。

賴湘程在比賽時相當專注。（取自賴湘程臉書）賴湘程在比賽時相當專注。（取自賴湘程臉書）

萬丹鄉農會前往貼紅榜。（萬丹鄉農會提供）萬丹鄉農會前往貼紅榜。（萬丹鄉農會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中