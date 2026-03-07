自由電子報
體育 足球

女足亞洲盃》台灣女將火拚越南 台中太原足球場同步直播邀球迷應援

2026/03/07 09:10

台灣隊在亞洲盃女足賽首戰，門將王郁婷屢救險球，最終以2球之差輸給日本。（美聯社）台灣隊在亞洲盃女足賽首戰，門將王郁婷屢救險球，最終以2球之差輸給日本。（美聯社）

〔記者張軒哲／台中報導〕2026經典賽（WBC）戰火延燒，各地皆有台灣隊出戰的轉播活動，此時台灣木蘭女足正在澳洲參加亞洲盃，力拚世界盃門票，預計今日下午1點小組賽對抗越南，台中市太原足球場將現場直播，活動免費入場，提供加油棒、飲料暢飲與摸彩活動。

目前澳洲舉行的AFC亞洲盃女足賽，台灣隊列入C組，同組有日本、越南、印度，首戰對上亞洲第1的日本隊，擺出鐵桶陣打出漂亮的防守戰，可惜下半場日本進攻方式改變，加上女將體力下滑，以0比2惜敗，但失球數是近年最佳，拚勁獲得肯定。

台灣隊今日對上球風剽悍的越南女足，雙方實力相當，上屆亞洲盃台灣以1比2輸球，落入世界盃10搶3洲際附加賽，台灣隊出戰南美勁旅巴拉圭，最終在PK大戰以2：4落敗，痛失世界盃門票，本屆女將捲土重來，今日盼能復仇越南。

台中市府指出，民眾昨晚替棒球隊加油，今日下午可以熱血應援女足，到足球場看球賽最有fu，對抗強敵關鍵時刻，太原足球場預計12點半開放入場，一起為台灣女足吶喊。

台中太原足球場同步直播女足賽事，邀球迷應援。（台中市提供）台中太原足球場同步直播女足賽事，邀球迷應援。（台中市提供）

