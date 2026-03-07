經典賽》「法官」首局炸裂助美國領先！曼尼之子回敬巨人王牌陽春砲

賈吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆目標只有冠軍的美國隊，今天對決巴西揭開B組小組賽序幕，開賽Team USA就展現史上最強夢幻隊氣勢，隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出2分砲；然而1局下巴西也不甘示弱，大聯盟名將曼尼（Manny Ramirez）之子也開砲追回1分。

身為隊長的賈吉，不想讓昨天滿貫砲棒打台灣隊的大谷翔平專美於前，今天面對巴西1局上1出局二壘有人、0好3壞下，逮中巴西先發投手高橋波（Bo Takahashi）的紅中橫掃球，夯出左中外野405英尺超大號2分砲，幫助美國2：0先馳得點。

1局下巨人王牌韋伯（Logan Webb）登上投手丘，然而才投第2球，就被巴西開路先鋒、曼尼之子盧卡斯．拉米瑞茲（Lucas Ramirez）敲出陽春砲，巴西追回1分。值得一提的是，曼尼本人今天也親自來到休士頓大金球場，目睹兒子砲轟美國隊強投。

Lucas Ramirez smashes one over the right field wall #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/KEHTbQPA5z — World Baseball Classic （@WBCBaseball） March 7, 2026

