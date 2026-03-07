經典賽》道奇新任守護神連飆3K關門！波多黎各完封哥倫比亞告捷

波多黎各開胡。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕波多黎各今在2026世界棒球經典賽靠5局的5分大局，以5：0擊敗哥倫比亞，成功在小組賽開胡。

波多黎各上屆不敵墨西哥止步8強，這次與古巴、加拿大、哥倫比亞與巴拿馬同組，開打前一度因主力球員保險問題傳出棄賽危機，雖然最後仍如期參賽，不過仍少了林多（Francisco Lindor）與柯瑞亞（Carlos Correa）等強打。

請繼續往下閱讀...

雙方投手前4局都力保未失，哥倫比亞第2任投手阿爾梅達（Adrian Almeida）第5局出現亂流，加上隊友守備也不幫忙，挨2安後厄謝拉（Gio Urshela）發生失誤，讓波多黎各先馳得點。

接著羅沙里歐（Eddie Rosario）、馬度納多（Martín Maldonado）相繼敲安，幫助波多黎各取得3：0領先，哥倫比亞換投仍未止血，卡斯楚（Willi Castro） 的二壘安與拉莫斯（Heliot Ramos）的高飛犧牲打，助隊再添2分，波多黎各此局一共打了9人次灌進5分。

皇家強投魯戈（Seth Lugo）今擔任波多黎各先發，主投4局僅被敲3安、送出3次三振無失分，後續接替登板的6名投手都力保未失，道奇新任守護神狄亞茲（Edwin Díaz）雖在9局被敲一安，但連飆3K化解壘上有人危機。

狄亞茲。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法