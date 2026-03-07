經典賽Live》台灣混血強打費仔滿貫砲！台灣6：0捷克

第二局（台灣6：0捷克）

2上，林家正、江坤宇滾地球形成2出局，陳晨威敲安後盜上二壘，鄭宗哲選到保送，捷克捕手發生捕逸讓台灣隊攻佔二三壘，宋盛睿再選到保送形成滿壘，費仔一棒夯向左外野形成滿貫砲，台灣6：0捷克。張育成中外野飛球出局。

第一局（台灣2：0捷克）

1上，鄭宗哲偷點形成內野安打，宋盛睿被三振，費仔同樣偷點安打，隨後捷克捕手發生牽制失誤，鄭宗哲跑回台灣隊本屆第1分，張育成接著敲安再下一城，台灣隊2：0領先。林安可滾地出局形成2出局，吉力吉撈吞K。

請繼續往下閱讀...

1下，莊陳遭瓦夫拉敲出二壘安打，隨後飆出三振，但接著受主審好球帶判決影響投出四壞保送，形成1出局一二壘有人。莊陳回穩連飆2K安全下庄。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨遭日本武士震撼教育，經典賽小組賽已經吞下2連敗，台灣隊今天對上捷克隊推出效力運動家體系的莊陳仲敖硬戰，不僅要力拚開胡，還要保住晉級8強一線生機，以及避免恐怕再度落入要打資格賽的窘境。

台灣隊先發打序：

1 鄭宗哲 二壘手

2 宋晟睿 中外野手

3 費爾柴德 指定打擊

4 張育成 三壘手

5 林安可 右外野手

6 吉力吉撈．鞏冠 一壘手

7 林家正 捕手

8 江坤宇 游擊手

9 陳晨威 左外野手

先發投手 莊陳仲敖

捷克隊先發打序：

1 瓦夫拉（Terrin Vavra） 二壘手

2 艾斯卡拉（William Escala） 左外野手

3 克魯普（Marek Chlup） 中外野手

4 切爾文卡（Martin Cervenka） 捕手

5 強森（Ryan Johnson） 指定打擊

6 穆茲克（Martin Muzik） 一壘手

7 切文卡（Martin Cervinka） 三壘手

8 門希克（Vojtech Mensik） 游擊手

9 普雷達（Max Prejda） 右外野手

先發投手 諾瓦克（Jan Novak）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法