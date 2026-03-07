經典賽》17歲就讓「法官」斷棒雙殺！前兄弟洋投之子飆火球表現不俗

年僅17歲的康崔拉斯今天迎來WBC初登板。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆世界棒球經典賽最年輕的選手康崔拉斯（Joseph Contreras），在今天對上美國隊時登板中繼表現不俗，還成功讓「法官」賈吉（Aaron Judge）打出斷棒雙殺打。

身為曾短暫來台效力中信兄弟的大聯盟明星右投荷西・康崔拉斯（José Contreras）之子，康崔拉斯擁有動輒來到98英里（約157.7公里）的火球，也是本屆經典賽的參賽成員中最年輕的球員。

康崔拉斯在2局上半接替投球，迎來經典賽的生涯初登板，面對堪稱「復仇者聯盟」的強大美國打線，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，康崔拉斯今天以17歲又304天的年紀迎來初登場，成為經典賽史上第5年輕迎來首秀的球員。

一上場雖然先是解決掉首名打者，但隨後被敲出長打還連丟保送，在滿壘的情況下要遇到首打席就開轟的賈吉，不過康崔拉斯展現初生之犢不畏虎的精神，1好1壞的情況下用94.4英里（約152公里）的伸卡球塞在打者內角，讓「法官」棒子打斷形成軟弱三壘滾地球，成功策動雙殺守備讓美國「中計」。

然而續投第3局時卻出現安打、保送與暴投的情況失掉分數，讓巴西決定更換投手，康崔拉斯的首秀用了33球，其中13顆為好球，中繼1.1局被打出2支安打失掉1分，沒有送出三振且丟出3次保送，最快球速上看97.8英里（約157.4公里），表現可圈可點。

17-year-old high school senior Joseph Contreras gets Aaron Judge to hit into a bases-loaded double play to end the ending pic.twitter.com/R0qH0kODQr — World Baseball Classic （@WBCBaseball） March 7, 2026

