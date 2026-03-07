自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》17歲就讓「法官」斷棒雙殺！前兄弟洋投之子飆火球表現不俗

2026/03/07 10:58

年僅17歲的康崔拉斯今天迎來WBC初登板。（美聯社）年僅17歲的康崔拉斯今天迎來WBC初登板。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆世界棒球經典賽最年輕的選手康崔拉斯（Joseph Contreras），在今天對上美國隊時登板中繼表現不俗，還成功讓「法官」賈吉（Aaron Judge）打出斷棒雙殺打。

身為曾短暫來台效力中信兄弟的大聯盟明星右投荷西・康崔拉斯（José Contreras）之子，康崔拉斯擁有動輒來到98英里（約157.7公里）的火球，也是本屆經典賽的參賽成員中最年輕的球員。

康崔拉斯在2局上半接替投球，迎來經典賽的生涯初登板，面對堪稱「復仇者聯盟」的強大美國打線，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，康崔拉斯今天以17歲又304天的年紀迎來初登場，成為經典賽史上第5年輕迎來首秀的球員。

一上場雖然先是解決掉首名打者，但隨後被敲出長打還連丟保送，在滿壘的情況下要遇到首打席就開轟的賈吉，不過康崔拉斯展現初生之犢不畏虎的精神，1好1壞的情況下用94.4英里（約152公里）的伸卡球塞在打者內角，讓「法官」棒子打斷形成軟弱三壘滾地球，成功策動雙殺守備讓美國「中計」。

然而續投第3局時卻出現安打、保送與暴投的情況失掉分數，讓巴西決定更換投手，康崔拉斯的首秀用了33球，其中13顆為好球，中繼1.1局被打出2支安打失掉1分，沒有送出三振且丟出3次保送，最快球速上看97.8英里（約157.4公里），表現可圈可點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中