體育 2026WBC 最新報導

經典賽》差點翻車！243億索托敲雙安 多明尼加豪華打線3轟首戰奏捷

2026/03/07 11:35

卡米內洛。（美聯社）卡米內洛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽各組賽是火熱開打，號稱「死亡之組」D組多明尼加與尼加拉瓜之戰，坐擁大票大聯盟巨星的多明尼加，一度被資格賽打上來的尼加拉瓜嚇出冷汗，然而在光芒怪物新星卡米內洛（Junior Caminero）敲出超前轟後，多明尼加豪華打線大爆發，最終全場狂敲3轟，以12：3大勝。

多明尼加派出費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）掛帥，然而開賽先是一記不死三振釀禍，接連被敲安打失分，所幸他連飆3K化解危機，也締造經典賽史上第1次「單局4K」紀錄。但桑契斯續投第2局狀況持續不佳，最終僅投1.1局被狂敲6支安打失掉3分（2分自責分）退場。

但有「宇宙艦隊」之稱的多明尼加絕不好惹，1局下響尾蛇巨星馬提（Ketel Marte）二壘安打與藍鳥當家重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）滾地球攻下2分，3局下水手一哥「J-ROD」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）適時安打，馬上將比數扳平。

6局下無人出局二壘有人，光芒怪物新星卡米內洛逮中一顆外角高卡特球，暴力夯出中外野414英尺、仰角19度平射砲，擊球初速高達111.6英哩，也幫助多明尼加超前比分。7局下小葛雷諾高飛犧牲打再下一城，8局下多明尼加煙火秀開張，「J-ROD」、克魯茲（Oneil Cruz）也開轟，多明尼加最終靠著單場3發全壘打，順利奪下開門紅。

多明尼加豪華打線今敲出10支安打，「J-ROD」上演猛打賞，史上最貴7.65億美元（約243億新台幣）的大都會索托（Juan Soto）、教士球星馬查多（Manny Machado）、卡米內洛與「J-ROD」都貢獻雙安。D組戰績目前多明尼加與委內瑞拉各先拿1勝，至於尼加拉瓜與荷蘭則是各吞1敗。

索托。（美聯社）索托。（美聯社）

J.羅德里格茲。（歐新社）J.羅德里格茲。（歐新社）

