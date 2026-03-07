自由電子報
經典賽》40歲仍奮戰的前誠泰洋投 對美國明星隊無失分！

2026/03/07 10:40

席瓦。（資料照，法新社）席瓦。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽B組預賽首日，眾星雲集的美國隊首戰巴西隊，首局隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出2分砲，1局下大聯盟名將曼尼（Manny Ramirez）之子L.拉米瑞茲（Lucas Ramirez）也開砲追回1分。

康崔拉斯之子、17歲的J.康崔拉斯（Joseph Contreras）2局一度製造雙殺化解危機。但3局續投時，被史瓦伯（Kyle Schwarber）敲安，隨後暴投、保送，巴西隊換上40歲老將席瓦（Tiago Da Silva）接替。

席瓦先對安東尼（Roman Anthony）投出保送，但之後巴克斯頓（Byron Buxton）滾地球、圖榮（Brice Turang）飛球出局，席瓦解決該半局危機。

席瓦4局續投，小惠特（Bobby Witt Jr.）滾地球出局、哈波飛球出局，賈吉擊出中外野深遠飛球，也在警戒區前遭接殺。5局上，席瓦退場，以1.2局無失分之姿完成面對美國隊中繼任務。

席瓦登板投球時，轉播字卡提及，2004年他19歲時就初次踏上職業賽場，但並未提及效力隊伍。而席瓦當年效力的隊伍正是誠泰Cobras隊。

在當時經驗尚淺的狀況下，席瓦季末來台，僅有2場出賽、防禦率高達23.14，留下慘烈成績。後續，席瓦曾在義大利乙級聯賽出賽，並陸續效力中美洲多個國家的聯賽，早期曾代表巴西隊出賽，後續取得義大利國籍後，2017年曾代表義大利出征經典賽、2019年退出，去年則在經典賽資格賽回到巴西隊。

休賽季，席瓦效力尼加拉瓜冬季聯盟的里瓦巨人隊（Gigantes de Rivas），在該聯賽勇奪投手3冠王、並成為聯賽MVP。

