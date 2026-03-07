NBA》塔圖姆傷癒首戰15分、12籃板 率綠衫軍輕取獨行俠

塔圖姆回歸。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克今在一哥塔圖姆（Jayson Tatum）傷癒復出帶領下，團隊6人得分超過雙位數，在主場以120：100打敗獨行俠，近5戰拿下4勝，持續進逼東部霸主活塞。

塔圖姆去年5月在與尼克的準決賽遭逢右腳阿基里斯腱撕裂傷勢，復健進度超出預期，從受傷到復出僅花約10個月。

塔圖姆今先發上陣，首節還在尋找節奏，次節尾聲補扣得手得分開張，接著再飆進後撤步三分彈，連拿5分宣告回歸，總計今出賽27分鐘，16投6中，包括3記三分球，拿下15分、12籃板、7助攻。

塞爾提克上半場靠D.懷特（Derrick White）進帳13分、J.布朗（Jaylen Brown）挹注10分，打完前兩節取得58：53領先，易籃後J.布朗與塔圖姆攜手率隊擴大差距，末節再打出30：20攻勢收尾，以20分差捍衛主場。

J.布朗繳出綠衫軍全隊最高24分，D.懷特挹注20分，派理查德（Payton Pritchard）替補轟18分，獨行俠以K.湯普森（Klay Thompson）5顆三分球拿19分最佳，狀元佛拉格（Cooper Flagg）23投7中進帳16分。

