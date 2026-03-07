自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》17歲火球男、40歲老將接連登板 巴西寫賽史首見紀錄

2026/03/07 11:46

J.康崔拉斯。（法新社）J.康崔拉斯。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴西今在2026世界棒球經典賽首戰交手強權美國隊，17歲年輕投手J.康崔拉斯（Joseph Contreras）和40歲老將席瓦（Tiago Da Silva）接連登板，寫下賽史首見紀錄。

從資格賽晉級的巴西這次在B組與美國、墨西哥、義大利、英國同組，今派出效力西武獅的高橋波先發，他在首局就被「法官」賈吉（Aaron Judge）夯出2分砲，主投1局被打3支安打後退場。

巴西接著派出康崔拉斯之子、17歲的J.康崔拉斯登板，初生之犢不畏虎的他是本屆最年輕的球員，他在滿壘情況下讓賈吉敲出雙殺打，不過3局續投遇上亂流，中繼1.1局被打出2支安打失掉1分。

接替J.康崔拉斯登板的席瓦拆彈成功，4局更演出三上三下，總計1.2局無失分、未挨安，送出1次保送，完美達成中繼任務。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，巴西今天成為經典賽史上第一支有超過40歲的投手以及18歲以下投手同場登板的球隊。

另外，過去在同屆陣容同時有18歲以下以及40歲以上成員的隊伍也是巴西隊，2013年當時陣中有16歲日裔投手米薩基（Daniel Missaki）以及40歲的諾里斯（Ernesto Norris）。

席瓦。（美聯社）席瓦。（美聯社）

