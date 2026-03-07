自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》太狂！曼尼之子狂轟美國單場雙響 締造史上最年輕紀錄

2026/03/07 12:40

拉米瑞茲。（美聯社）拉米瑞茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽D組賽事，為巴西征戰的大聯盟名將曼尼（Manny Ramirez）之子拉米瑞茲（Lucas Ramirez），在本場面對強敵美國的比賽狂轟單場雙響砲，創下經典賽紀錄。

拉米瑞茲今天擔任巴西隊開路先鋒，首打席面對美國先發投手韋伯（Logan Webb）的內角低92英里（約148.1公里）速球，一棒轟出中右外野方向的首打席全壘打。

8局下半，巴西僅以4分落後美國，拉米瑞茲在1出局時對上史派爾（Gabe Speier），面對內角高93.9英里（約151.1公里）速球，再度扛出右外野大牆之外，手感火燙上演單場雙響砲。

年紀輕輕就在世界頂級的國際賽事狂轟猛炸，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，目前年僅20歲又49天的的拉米瑞茲，成為世界棒球經典賽史最年輕轟出單場兩支全壘打以上的選手。

