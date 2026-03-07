經典賽》曼尼之子寫難得紀錄！ 但巴西隊「送」破紀錄不敵美國

美國隊賈吉。（法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽B組預賽首日，眾星雲集的美國隊首戰巴西隊，兩名將曼尼、康崔拉斯之子L.拉米瑞茲（Lucas Ramirez）、J.康崔拉斯（Joseph Contreras）各有亮點，但不敵「法官」賈吉（Aaron Judge）開轟和其他美國隊球星表現，團隊單場還送了17次保送破紀錄，終場15：5擊敗巴西。

首局隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出2分砲，1局下大聯盟名將曼尼（Manny Ramirez）之子L.拉米瑞茲（Lucas Ramirez）也開砲追回1分。

請繼續往下閱讀...

曼尼之子拉米瑞茲。（美聯社）

17歲的J.康崔拉斯，初生之犢不畏虎，2局上半接替投球，雖因長打和保送，在滿壘的情況下要遇到首打席就開轟的賈吉，不過1好1壞的情況下用94.4英里（約152公里）的伸卡球塞在打者內角，讓「法官」棒子打斷形成軟弱三壘滾地球，成功策動雙殺守備化解危機。

5局上，曾效力日職讀賣巨人、166公里速球刷新日職紀錄的畢耶拉（Thyago Vieira）中繼登板，但曾一度有傷的他，球速不若以往，1出局後連投2保送退場，接手的巴伯薩（Gabriel Barbosa）又投出保送，滿壘時觸身球砸到巴克斯頓，圖榮再敲二壘打，美國隊將比分拉開。

一度大比分落後的巴西隊不放棄，在瓦卡（Michael Wacha）登板投球任內，羅霍（Lucas Rojo）適時安打，加上馬斯凱（Victor Mascai）補上2分砲，巴西隊單局追回3分。

8局上，2出局壘上有人狀況下，安東尼適時安打，再幫美國隊拿到1分。8局下，拉米瑞茲面對美國隊後援左投史派爾（Gabe Speier），擊出一支陽春砲，再次拉近差距，拉米瑞茲也上演單場雙響，同時也以20歲又49天，締造經典賽史最年輕單場雙響紀錄。

美國隊9上靠著哈波適時安打，又拿到1分。巴西隊投手滿壘保送、換投後依舊不穩，美國隊持續得分，安東尼再補上安打。美國隊9局上單局拿下7分，徹底拉開分數差距。

9局上美國隊進攻途中，轉播字卡曾一度表列經典賽史上團隊單場最多保送數為16次，而巴西隊投手後續崩盤，9局上單局5保送，全場則有17次保送，刷新此紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法