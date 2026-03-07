自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台灣14：0「扣倒」捷克 搶8強門票還有希望

2026/03/07 13:31

費爾柴德（右二）敲出滿貫全壘打。（特派記者陳志曲攝）費爾柴德（右二）敲出滿貫全壘打。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕經典賽台灣隊今天火力全開，最終以14：0「扣倒」捷克，提前在7局結束比賽，連兩戰遭對手完封後終於拿下本屆賽事首勝，台灣隊明天上午11點迎戰南韓，必須贏球才有晉級8強的機會。

首局首打席首球鄭宗哲點成內野安打，一出局後「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）同樣點成內野安打，接著發動雙盜壘再靠對方捕手傳三壘失誤，鄭宗哲奔回本壘拿下本屆賽事台灣隊第1分，終止本屆賽事團隊連16局0得分的乾旱期，費仔進佔三壘，張育成適時安打再添1分。

2局上兩出局滿壘情況下，台灣隊混血戰將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）轟出左外野滿貫砲，這是本屆賽事台灣隊第一支長打，同時也是隊史第3發滿貫砲，2局上結束台灣隊取得6：0領先。

4局上鄭宗哲、費仔獲得保送上壘，再發動雙盜壘成功，張育成適時安打進帳2分打點。5局上台灣隊靠林家正二壘安打、江坤宇安打和陳晨威高飛犧牲打再添1分。

6局上台灣隊一輪猛攻灌進5分，在7局提前結束比賽，全場8次盜壘成功打破經典賽史紀錄，其中鄭宗哲、費仔各3盜，江坤宇、陳晨威各1盜。

台灣隊先發投手莊陳仲敖投2.2局被敲2安，飆4K另有1次保送無失分拿下勝投，林昱珉用30球中繼2.1局被敲2安飆3K無失分，大會規定單場投30球以上至少須休息1天，代表明天上午11點對南韓之戰，林昱珉無法再登板。

鄭宗哲。（特派記者陳志曲攝）鄭宗哲。（特派記者陳志曲攝）

張育成。（特派記者陳志曲攝）張育成。（特派記者陳志曲攝）

莊陳仲敖。（特派記者陳志曲攝）莊陳仲敖。（特派記者陳志曲攝）

陳晨威。（特派記者陳志曲攝）陳晨威。（特派記者陳志曲攝）

費爾柴德敲出滿貫全壘打。（特派記者陳志曲攝）費爾柴德敲出滿貫全壘打。（特派記者陳志曲攝）

費爾柴德敲出滿貫全壘打。（特派記者陳志曲攝）費爾柴德敲出滿貫全壘打。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊二游搭檔鄭宗哲（右）與江坤宇（左）。（特派記者陳志曲攝）台灣隊二游搭檔鄭宗哲（右）與江坤宇（左）。（特派記者陳志曲攝）

林家正。（特派記者陳志曲攝）林家正。（特派記者陳志曲攝）

林昱珉（左）與林家正（右）投捕搭檔。（特派記者陳志曲攝）林昱珉（左）與林家正（右）投捕搭檔。（特派記者陳志曲攝）

