體育 籃球 NBA

NBA》東契奇三節轟44分締造一本季最強紀錄 湖人輕取溜馬

2026/03/07 14:16

東契奇。（路透）東契奇。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）今天高掛免戰牌，但東契奇（Luka Doncic）大顯神威，首節就有22分，只打三節就狂轟7顆三分球、拿44分，率隊以128：117輕取溜馬，賞對手吞下苦澀8連敗。

面對實力有段差距的溜馬，湖人打得輕鬆，東契奇更是如入無人之境，首節9投7中，包含三分球5投5中，包辦全隊35分之中22分，率隊兩節打完取得64：51領先。進入第三節，東契奇延續手感，10投5中拿15分，讓湖人帶著19分優勢前進決勝節，而在比分不斷擴大之下，他也提前下場休息，最後紫金大軍以11分差勝出。

正巧溜馬教練卡萊爾（Rick Carlisle）過去為東契奇在獨行俠時期的教練，他在賽前受訪時也談到這位昔日子弟兵，力讚他是一名很難對付的球員，「我從未看過有任何NBA球員可以像他一樣掌控比賽。」

東契奇表現不負眾望，繳出本季第10場轟破40分的比賽，超越灰狼愛德華茲（Anthony Edwards），獨居第一，對於今天的表現，他坦言其實連兩天出賽不容易，但好在第四節可以不用上場，讓他有喘息空間。

湖人團隊繳出53.6%投籃命中率，里維斯（Austin Reaves）有19分，肯納德（ Luke Kennard）替補拿15分，八村壘進帳13分，至於溜馬以西亞卡姆（Pascal Siakam）的26分最好，內姆哈德（Andrew Nembhard）17分居次。

