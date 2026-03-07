自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》妻子帶「歐告」娃娃加油 費仔在母親見證下替台灣爭光

2026/03/07 13:44

費爾柴德和父母合影，母親在台中出生、12歲移民到美國。（取自費爾柴德IG）費爾柴德和父母合影，母親在台中出生、12歲移民到美國。（取自費爾柴德IG）

〔記者倪婉君／台北報導〕台美混血球星費爾柴德今天在經典賽台灣隊對捷克之戰轟出滿貫砲，不但是台灣隊本屆首支長打，更是隊史第3發滿貫彈，讓台灣球迷嗨到最高點，在現場見證的費仔父母和妻子都以他為榮；費仔母親是在台中出生，12歲才移民到美國，也讓台灣隊有混血戰將在國際舞台發光。

29歲的費仔在上週四抵台和台灣隊會合，而後就隨著台灣到宮崎備戰，再到東京巨蛋參與經典賽正賽，前兩戰對澳洲、日本隊雖未敲安，但都有出現特大號的界外全壘打，展現不俗的長打能力。在台灣隊吞下2連敗後，費仔今天擔任先發3棒指定打擊，首打擊就「偷點」成功，讓捷克守備措手不及上壘，到了第2打席，更轟出左外野滿貫砲，讓台灣形成6：0的領先優勢，之後兩個打席則都選到保送上壘。

費仔的打擊實力發輝，也讓在東京巨蛋現場見證的父母和妻子漢娜以他為榮。在此役開打前，費仔就在社群動態轉發妻子拿著台灣隊吉祥物「歐告」娃娃到現場加油的照片，他之前說過：「這是很酷的吉祥物，更重要的是，我老婆也喜歡。」費仔的母親在台中出生，之前他更表示：「我非常榮幸能夠代表台灣出賽，這個我母親出生的國家。」費仔父母這次也從西雅圖飛到日本加油。

費爾柴德在IG限動分享妻子帶「歐告」娃娃加油的畫面。（取自費仔IG動態）費爾柴德在IG限動分享妻子帶「歐告」娃娃加油的畫面。（取自費仔IG動態）

