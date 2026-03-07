自由電子報
2026WBC 最新報導

經典賽》慘遭扣倒寫歷史紀錄！捷克主帥：能體會台灣教練昨天感受了

2026/03/07 14:19

台灣隊扣倒捷克隊。（特派記者陳志曲攝）台灣隊扣倒捷克隊。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕昨天以0：13不敵日本的台灣隊，今天全場狂敲11安，包含「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的滿貫砲，以14：0提前「扣倒」捷克。賽後捷克總教練坦言，終於能體會台灣隊昨天的感受。

捷克今天開賽就被台灣隊連續偷點擾亂節奏，被攻下2分，第2局又遭到「費仔」滿貫砲重擊，氣勢也完全倒向台灣隊，最終全場僅敲出4支安打，毫無反擊機會，遭到7局提前結束比賽，同時也吞下3連敗，成為本屆第一支被淘汰的球隊。

根據日媒《daily》報導，賽後捷克總教練哈丁（Pavel Chadim）表示：「我終於能體會昨天台灣總教練在大敗之後是什麼樣的心情。」即便如此，哈丁仍正面看待失利，「雖然我們已經3連敗，但我們依然很享受比賽。不論結果如何，能在這麼多觀眾的歡呼聲前比賽，本身就是充滿喜悅的事情。」

哈丁指出，台灣從開賽就開始發動突襲短打、盜壘等不顧一切的戰術，「這代表他們對我們做了很充分的分析，我沒有任何負面情緒。甚至連第3棒打者都採用觸擊戰術。雖然輸了，但沒有留下任何不好的感覺。」

台灣隊今天提前在7局以14：0輕取捷克隊，不但創下隊史在經典賽單場最多得分、最大差分勝兩項紀錄，更是隊史首次在經典賽扣倒、完封對手，奪下本屆首勝。此外，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，14分差也是經典賽史上第2多，僅次2006年美國以17：0完封南非。

