體育 2026WBC 最新報導

經典賽》南韓不像捷克一樣⋯ 日名將提醒台灣隊：我覺得這是關鍵

2026/03/07 14:44

台灣隊扣倒捷克隊。（特派記者陳志曲攝）台灣隊扣倒捷克隊。（特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽台灣隊揮別前2戰遭完封的低迷，特別是前一晚被日本隊以13：0的震撼一敗，今天對捷克隊單場狂盜8次，加上火力全開，終場以14：0勇奪首勝，將以高昂的氣勢面對明天對上南韓隊一戰，不過日本轉播單位球評伊東勤直言，南韓隊恐怕不會有跟捷克隊一樣的弱點讓台灣隊進攻。

台灣隊首局祭出「首球突襲短打、三棒突襲短打、雙盜壘」攻下首分的奇襲，全場狂盜8次盜壘，包含2次雙盜壘，終於發揮台灣隊的機動力，伊東勤認為，前2場台灣隊打者連踏上壘包都很困難，無法打速度戰，今天用腳程串聯攻勢，加上盜壘也能帶起氣勢，算是最理想的進攻模式。

伊東勤認為是捷克隊投捕露出的破綻，才能讓台灣隊在壘間予取予求，但明天對上南韓隊一戰，伊東勤說：「南韓隊投捕不可能不盯人，有速度的打者若踏上壘包，屆時還能不能在壘間使用腳程，我覺得這會是最關鍵的地方。」

不過台灣隊今天僅打7局就以14：0扣倒捷克隊，為投手群節省2局的戰力，伊東勤直言要迎戰明天中午的台韓戰，能少打2局還滿重要的。

南韓隊今晚將派出高永表先發對上日本隊，保留大聯盟78勝級左投柳賢振的機率大，南韓媒體《Xports News》直言，決定派高永表先發，「這項決定意味著，柳賢振和郭彬會專注備戰在8日對上台灣隊的比賽。」

