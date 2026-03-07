自由電子報
體育 即時新聞

昨惜敗日本、今狂勝捷克14分 台南球迷戶外應援嗨翻

2026/03/07 14:54

WBC世界棒球經典賽轉播，民眾齊聚永華市政中心西側廣場應援。（台南市府提供）WBC世界棒球經典賽轉播，民眾齊聚永華市政中心西側廣場應援。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026 WBC世界棒球經典賽開打以來，南市府今（7）日持續在永華市政中心西側廣場設置300吋大型螢幕同步轉播，讓民眾能近距離感受國際賽事魅力。

昨（6）日台灣隊迎戰日本隊，雖然最終未能拿下勝利，許多球迷對於輸球難免有些可惜。今（7）日台灣隊對戰捷克隊，球迷的期待果然沒有落空，台灣隊火力全開，以大勝14分的氣勢拿下比賽，現場氣氛瞬間沸騰。每一次安打、得分都引來陣陣歡呼，不少球迷直呼「真的太過癮！」也有人笑說，昨天輸球的悶氣今天一次釋放，看球看到差點喊破喉嚨」。

體育局長陳良乾表示，棒球是台南的重要城市文化，市府長期推動棒球發展，從少棒、青少棒到青棒培育出許多優秀選手。透過戶外轉播，不僅讓民眾能現場感受國際賽事，也希望凝聚大家的加油力量，祝福台灣隊順利晉級複賽。

這次活動還安排專業主持帶動氣氛，小號手與鼓手現場演奏各職棒球團應援曲，提供高品質觀賽體驗。此外，現場還準備了應援小餅乾與限量乖乖應援禮包，並舉辦有趣的QA互動，讓球迷更投入這場棒球盛宴。

台南戶外轉播WBC在永華市政中心廣場，球迷熱情應援。（台南市府提供）台南戶外轉播WBC在永華市政中心廣場，球迷熱情應援。（台南市府提供）

