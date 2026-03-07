自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》韓媒點出台灣明派古林抗韓 還指一因素對韓較不利

2026/03/07 15:04

古林睿煬。（特派記者陳志曲攝）古林睿煬。（特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經典賽台灣隊14：0提前在7局扣倒捷克後，同為C組的勁敵南韓隊當然關注台灣隊明天會派誰先發抗韓，「韓聯社」指出台灣明天推派古林睿煬先發的可能性較高，且南韓在今晚迎戰日本後「晚接午」戰台灣，相較台灣「午接午」出賽，體力負擔上可能以南韓較吃重。

台灣隊在首戰意外以0：3敗給澳洲，昨又以0：13遭日本隊提前在7局扣倒，今天能以14：0大勝捷克，對於士氣上是一大提升。韓媒對於台灣隊拿下本屆經典賽首勝，相繼以「台灣隊不一樣了」、「台灣隊復活」為標題報導，而「韓聯社」也指出，相較前兩戰合計只敲出4安，台灣隊在對捷克敲出11安的火力明顯回溫，「捷克被視為C組實力最弱的球隊，投手戰力較弱也是原因之一，但台灣透過這場比賽重新調整打擊手感，在8日對韓戰前確實有助於改變氣氛。」

韓聯社也引用台灣隊總教練曾豪駒賽後所說：「明天對韓國的比賽也是一定要贏的比賽。我們會延續今天的好氣勢，動員所有能上場的球員。」對於明天對南韓要由誰先發，曾總賽後並未正面回答，「「包括先發投手在內的比賽計畫都已經準備好了。我相信球員們會像今天一樣表現出色。」只是文中也帶到，原本外界認為旅美的林昱珉、旅日的古林睿煬都是對韓先發的有力人選，但林昱珉在對捷克之戰已中繼登板且用球數達到需休息1天的30球，因此明天對韓之戰無法登板，由古林先發的可能性較高。

如果台灣8日擊敗韓國，將以2勝2敗結束小組賽。

此外，依照比賽結果的不同，也可能出現台灣、南韓、澳洲同為2勝2敗的情況，因此台灣仍保有晉級8強的希望。南韓今晚6點先與日本交手，隔天上午11點再戰台灣，形成「晚接午」賽程；相較台灣連兩天都在中午出賽，韓媒也認為南韓的體能負擔相對更重。

