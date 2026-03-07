自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》稱林昱珉「南韓殺手」 韓媒關注他明天對韓休兵

2026/03/07 15:36

台灣隊林昱珉。（特派記者陳志曲攝）台灣隊林昱珉。（特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕台灣隊今天在經典賽C組預賽以14：0提前於7局扣倒捷克，拿下本屆賽事首勝，但旅美左投林昱珉在此役中繼登板2.1局的教練團調度，也引發各界關注，就連南韓媒體都報導這位「南韓殺手」將在明對韓之戰休兵的消息。

台灣隊對捷克之戰共動用4名投手，包括先發投手莊陳仲敖以55球投2.2局飆4K、林昱珉30球中繼2.1局飆3K，以及林凱威、曾峻岳各1局，合力完封對手。其中林昱珉引起最多討論，他賽後透露自己早在向台灣隊報到前的一個星期就知道要投捷克，主要是基於經典賽球數限制，以及所屬響尾蛇球團也有限制，因此教練團在多方考量下，決定讓他和莊陳以「雙先發」的概念迎戰捷克，最後順利助台灣拿下本屆首勝。

只是韓媒「My Daily」翻出過往林昱珉在國際賽對南韓的成績，並稱他為「南韓殺手」，列出他從2023年杭州亞運小組賽對南韓投6局無失分，決賽則投5局被敲5安失2分，表現仍然穩定，到了2024年12強賽對南韓，林昱珉也繳出4.2局被敲2安失2分的成績。至於林昱珉去年在3A則出賽23場，投101.2局5勝7敗、防禦率6.64。

文中更提到，儘管南韓隊與林昱珉交手次數增加後逐漸熟悉，但他依然是讓南韓打者感到棘手的左投。他擁有修長四肢帶來的出手延伸，加上左投身分卻能投出約150公里的速球，具備多項難以對付的條件。只是林昱珉此役用球數達到大會規定需休息1天的30球，明天對韓之戰確定不會登板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中