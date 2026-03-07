經典賽》稱林昱珉「南韓殺手」 韓媒關注他明天對韓休兵

台灣隊林昱珉。（特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕台灣隊今天在經典賽C組預賽以14：0提前於7局扣倒捷克，拿下本屆賽事首勝，但旅美左投林昱珉在此役中繼登板2.1局的教練團調度，也引發各界關注，就連南韓媒體都報導這位「南韓殺手」將在明對韓之戰休兵的消息。

台灣隊對捷克之戰共動用4名投手，包括先發投手莊陳仲敖以55球投2.2局飆4K、林昱珉30球中繼2.1局飆3K，以及林凱威、曾峻岳各1局，合力完封對手。其中林昱珉引起最多討論，他賽後透露自己早在向台灣隊報到前的一個星期就知道要投捷克，主要是基於經典賽球數限制，以及所屬響尾蛇球團也有限制，因此教練團在多方考量下，決定讓他和莊陳以「雙先發」的概念迎戰捷克，最後順利助台灣拿下本屆首勝。

只是韓媒「My Daily」翻出過往林昱珉在國際賽對南韓的成績，並稱他為「南韓殺手」，列出他從2023年杭州亞運小組賽對南韓投6局無失分，決賽則投5局被敲5安失2分，表現仍然穩定，到了2024年12強賽對南韓，林昱珉也繳出4.2局被敲2安失2分的成績。至於林昱珉去年在3A則出賽23場，投101.2局5勝7敗、防禦率6.64。

文中更提到，儘管南韓隊與林昱珉交手次數增加後逐漸熟悉，但他依然是讓南韓打者感到棘手的左投。他擁有修長四肢帶來的出手延伸，加上左投身分卻能投出約150公里的速球，具備多項難以對付的條件。只是林昱珉此役用球數達到大會規定需休息1天的30球，明天對韓之戰確定不會登板。

