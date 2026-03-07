自由電子報
體育 足球

女足亞洲盃》蘇育萱頂球破門！台灣爆冷首勝越南有望晉8

2026/03/07 16:10

蘇育萱。（資料照，足協提供）蘇育萱。（資料照，足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年女足亞洲盃在南半球澳洲進行，台灣隊靠著旅外前鋒蘇育萱上半場26分鐘門前頂球破網，順勢壓制勁敵越南，並擋住對手反撲，最後1：0驚險獲勝，不但終結過往亞洲盃對戰3連敗，爆冷開胡後晉級8強情勢看好。

攸關明年女足世界盃門票的亞洲盃，台灣本屆小組賽和日本、越南、印度同在C組，雖然在伯斯的首役0：2敗給世界強權日本，整體表現仍令泰國籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）感到滿意，今日關鍵第2戰更把握機會，一舉扳倒難纏的越南，戰績升至小組賽第2，若10日移師雪梨對決印度乘勝追擊，可望直接搶搭8強列車。本屆共分3小組，各組前2名晉級，另擇優第3名2隊出線。

儘管越南首戰2：1擊敗印度，此役台灣女將積極搶攻，臨場拚出查克摩爾要求的「侵略性打法」，開賽第26分鐘左路推進突破，小組配合回傳給禁區內松永早姬，雖然起腳射中橫柱彈出，蘇育萱把握門將撲出的空門機會，順勢再把球頂入，讓台灣隊取得1：0領先。

下半場越南頻頻反擊，我國後衛全力阻擋，加上門將王郁婷穩定防守，多次化解危機，最終力保領先不失，贏得別具意義的重要勝利。

