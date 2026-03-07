經典賽》台灣為何無法出現大谷翔平？作家曝「三大核心關鍵缺失」

日本棒球巨星大谷翔平。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕以《老神再在》系列叢書成為暢銷作者的謝明杰，昨天在臉書發表長文分析〈為什麼台灣的棒球環境培養不出像大谷翔平這樣的怪獸級球員？〉文章PO出後，不到24小時就超過萬人點讚，超過1000次留言與分享，網友討論非常熱門。

世界棒球經典賽（WBC）昨（6）日上演眾所矚目的台日大戰，儘管台灣隊去年甫奪下12強世界冠軍，卻以0比13的懸殊比分遭日本隊完封。作家謝明杰發文指出台灣和日本「土壤」成分不一樣。他也分析台灣與日本環境的三點重要差異，導致出現大谷翔平這種頂級球星的機率相對低得多。不過，他認為台灣不必妄自菲薄，只要台灣開始改變訓練方式，或許下一個「怪獸」就會在台灣的某個角落裡慢慢成形。

WBC與12強層級大不同：面對「完全體」日本隊

謝明杰分析，12強賽是由世界棒壘球總會（WBSC）主辦，美國職棒大聯盟（MLB）通常不放行40人名單內的頂尖球星參賽，因此12強的對手多為小聯盟新秀或當地職棒球員。

相比之下，經典賽由MLB主導，各國大聯盟球星如大谷翔平、「法官」賈吉（AaronJudge）、「神鱒」楚奧特（MikeTrout）等球員皆獲准參賽。日本隊此次組成的是「全大聯盟+全日職菁英」的終極國家隊，難度遠超12強賽，台灣隊面對的是身價加總數億美金的「完全怪獸合體」。相較12強比較像是「各國職棒實力的驗收」，台灣這次在經典賽，可是和一群身價好幾億美金的球員的生死決鬥。

為何台灣出不了大谷翔平？三大核心關鍵缺失

謝明杰表示，他這次看完台日大戰比賽結果，心中只有一個疑問：「為什麼台灣的棒球環境培養不出像大谷翔平這樣怪獸級的人物？」他在觀察大谷翔平的成長與訓練過程後，總結出台灣棒球環境在「土壤」成分上的三大差異：

1.「過度透支」vs.「全面開發」

謝明杰認為，台灣三級棒球長期以「勝負」為導向，王牌投手常為了眼前獎盃被過度消耗，手臂在高中畢業前就已「透支」。反觀日本，大谷在高中時期受教練佐佐木洋保護，不只練投，還透過游泳維持協調性，注重睡眠與飲食。

2.「好用齒輪」vs.「自我覺醒」

謝明杰指出，台灣球員傾向「聽話」，是技術精湛的執行者，但缺乏大谷這種對職業生涯有宏觀思考的「自我覺醒」式選手。大谷高中時就手寫「曼陀羅計畫表」（九宮格），人性、心理納入修煉，甚至將「撿垃圾」視為提升運氣的方式，把棒球當作一種生活的全面修練。此外，台灣教練常固守「樣樣通樣樣鬆」觀念，難以容許「二刀流」這種挑戰傳統的嘗試。而當初日本火腿隊教練栗山英樹，卻願意拿整支球隊的戰績來「賭」。

3.「人才基數」不同

謝明杰分析，日本參與棒球的學生基數是台灣的數十倍。當分母夠大時，出現像大谷這種「基因突變級」怪獸的機率自然高得多。況且台灣現在還面臨少子化和社團棒球發展緩慢的問題，這讓選材的「漏斗」越縮越小。

謝明杰分析後表示，大谷翔平是「縝密計畫、可怕自律、天賦與伯樂」四合一的極致結果。不過，他認為台灣棒球也不需要妄自菲薄，雖然台灣基數小，但並不缺乏天才，缺的是能讓天才在不被操壞的前提下，還能保有想像力去挑戰「不可能」的體制。

他認為，說到底，「衝撞體制突破常規」的訓練方式才是出現「台灣版大谷」的核心關鍵。「當台灣的訓練方式開始改變，或許下一個「怪獸」正在台灣的某個角落裡慢慢成形！」

