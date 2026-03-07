經典賽》費仔從緊繃到放鬆 鄭宗哲深刻體會「那種感覺我懂」

鄭宗哲短打上壘。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕今天經典賽對捷克，鄭宗哲擔任台灣隊開路先鋒、守二壘，5次打擊4度三壘，其中首局首打席首球出其不意點成內野安打，接下來3打席都選到保送，發動3次盜壘全數成功，包括兩度與費仔聯手發動雙盜壘成功，跑回3分表現亮眼。

台灣隊前兩戰被澳洲、日本完封，此役首局突襲短打尋求上壘，鄭宗哲解密，「這是我自己的想法，為了想辦法上壘，才有辦法出現攻勢，至少要有人先上壘、推進，要先得分，這是過去兩天都沒做到的事情，就是要做才會贏。」

請繼續往下閱讀...

至於和費仔兩度發動雙盜壘，鄭宗哲說，雙盜壘都是自己做的，目的就是要一直得分、一直得分，要得很多分。

過去經典賽單隊單場最多盜壘成功紀錄是5次，今天對台灣快腿部隊拔腿狂奔猛盜，團隊跑出8次盜壘成功打破經典賽史紀錄，其中鄭宗哲、費仔各3盜，江坤宇、陳晨威各1盜。

捷克投捕防盜系統近乎不設防，鄭宗哲說，有看情蒐影片，他們比較少牽制，在二壘就更大膽地跑，主要是因應場上情況，如果這樣做會贏球，我們就去做。

在這屆經典賽前兩場費仔5打數未敲安吞下4K，今天費仔扛3棒DH敲滿貫砲，單場2支2，選到2次保送，4打席全數上壘，外帶3次盜壘成功，表現超亮眼。

鄭宗哲說，「看得出來他比較緊繃，吞了幾次三振，大家都很期待你，一直沒拿出表現，那種感覺我也懂，很替他感到開心，終於做了點什麼，他感覺也鬆了一口氣，不錯啊，這是好的開始嘛，明天希望我們可以拿出一樣的表現。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法