自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》「我在那年紀辦不到」 賈吉大讚17歲康崔拉斯之子

2026/03/07 17:07

J.康崔拉斯。（法新社）J.康崔拉斯。（法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕美國隊今15:5輕取巴西隊，但巴西隊陣中兩位名將之子雙雙寫紀錄，曼尼之子L.拉米瑞茲（Lucas Ramirez）20歲之齡締造史上最年輕單場雙響、康崔拉斯17歲兒子J.康崔拉斯（Joseph Contreras）則是解決明星好手賈吉（Aaron Judge）。

康崔拉斯在危機之下，遇到首打席就開轟的賈吉，1好1壞的情況下用94.4英里（約152公里）的伸卡球塞在打者內角，讓「法官」棒子打斷形成軟弱三壘滾地球，成功策動雙殺守備化解危機。

當其他選手都向所屬母隊請假，康崔拉斯是向所屬的高中Blessed Trinity Catholic High School請假，雖然所屬高中同意他參賽，但他在空檔還得找時間補齊作業。值得一提的是，康崔拉斯在今年MLB選秀潛力榜中排名第47名，被視為具有相當潛力的新人。

賽後，美國隊長賈吉大讚這位新人，說：「真令人印象深刻。我在那個年紀做不到這些事。他的表現非常出色，在投手丘上非常沉著，而且球速能到100英里。畢竟他面對的是美國隊，很多選手應該都是他在電視上看過的人。」

賈吉說，看到康崔拉斯在那樣的場面化解滿壘危機，令他印象深刻，而他的球質也很好。

而比賽中接受訪問時，美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）也盛讚康崔拉斯，說：「球路很多樣，而且很明顯也有他父親的指叉球。他當時面對的處境如此，但他仍能化解危機。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中