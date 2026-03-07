經典賽》「我在那年紀辦不到」 賈吉大讚17歲康崔拉斯之子

J.康崔拉斯。（法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕美國隊今15:5輕取巴西隊，但巴西隊陣中兩位名將之子雙雙寫紀錄，曼尼之子L.拉米瑞茲（Lucas Ramirez）20歲之齡締造史上最年輕單場雙響、康崔拉斯17歲兒子J.康崔拉斯（Joseph Contreras）則是解決明星好手賈吉（Aaron Judge）。

康崔拉斯在危機之下，遇到首打席就開轟的賈吉，1好1壞的情況下用94.4英里（約152公里）的伸卡球塞在打者內角，讓「法官」棒子打斷形成軟弱三壘滾地球，成功策動雙殺守備化解危機。

當其他選手都向所屬母隊請假，康崔拉斯是向所屬的高中Blessed Trinity Catholic High School請假，雖然所屬高中同意他參賽，但他在空檔還得找時間補齊作業。值得一提的是，康崔拉斯在今年MLB選秀潛力榜中排名第47名，被視為具有相當潛力的新人。

賽後，美國隊長賈吉大讚這位新人，說：「真令人印象深刻。我在那個年紀做不到這些事。他的表現非常出色，在投手丘上非常沉著，而且球速能到100英里。畢竟他面對的是美國隊，很多選手應該都是他在電視上看過的人。」

賈吉說，看到康崔拉斯在那樣的場面化解滿壘危機，令他印象深刻，而他的球質也很好。

而比賽中接受訪問時，美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）也盛讚康崔拉斯，說：「球路很多樣，而且很明顯也有他父親的指叉球。他當時面對的處境如此，但他仍能化解危機。」

