經典賽》運動部長李洋盛讚台灣隊解放壓力！盼延續氣勢迎戰南韓

賽前運動部長李洋特地赴行天宮祈福。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕經典賽台灣隊今天火力全開， 14：0「扣倒」捷克，提前在7局結束比賽，連兩戰遭對手完封後終於拿下本屆賽事首勝，趕赴東京巨蛋觀戰的運動部長李洋相當興奮，除了盛讚全隊精彩表現，並分享過來人經驗：「很高興看到他們終於解放壓力！」

身為前奧運羽球雙金得主，李洋非常清楚運動員的辛苦與努力，希望全隊明天對戰南韓時，也能以同樣拼勁爭取佳績，「首先我當然還是要感謝所有為我們國家披上球衣的選手以及教練。他們前兩場背負了非常大的壓力，也想符合球迷期待，很高興他們在第三戰解放壓力，盡全力去享受比賽，」

請繼續往下閱讀...

談到台灣隊打線回神，李洋對於混血戰將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）印象深刻，「前兩戰都有往左外野打出很像全壘打的球，今天終於正式打出全壘打，而且是一支滿貫砲，瞬間點燃東京球場台灣球迷的氣氛，非常令人印象深刻。」此外，他也點名「國防部長」張育成表現出色，「今天及前兩天他都有敲安，目前看起來是我們打者裡面最穩定的選手。」

現場球迷的熱情與活力，讓人氣極旺的李洋相當感動，「身為前運動員，非常高興大家還記得我！這幾天有很多人跟我合照、索取簽名。身為運動部長，我希望培育更多讓民眾喜愛的運動員，更期盼在運動部政策帶領下，能夠讓更多人願意參與運動、熱愛運動。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法