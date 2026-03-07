自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT支線賽》連砍大會前三種子 19歲日本削球美少女兼吉優花爆冷奪冠

2026/03/07 17:23

日本小將兼吉優花（左）和擔任場邊指導的姐姐兼吉美花，合捧冠軍獎盃。（取自WTT官網）日本小將兼吉優花（左）和擔任場邊指導的姐姐兼吉美花，合捧冠軍獎盃。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕19歲的日本削球美少女兼吉優花今天凌晨在2026年德國杜塞道夫支線賽女單決賽，只花了21分鐘就以直落三輕鬆解決威爾斯頭號種子赫爾西，奪下生涯首座WTT系列賽冠軍，這一站她從資格賽出發，一路過關斬將扳倒大會前三種子，展現驚人的實力，也打出接班「削球女王」橋本帆乃香的氣勢。

外型清秀的兼吉優花，和一般的削球手不太一樣，兩面都是顆粒，讓對手難以判斷球的旋轉，今年全日本錦標賽女單賽事，她一路打進16強才敗給世界排名16的長崎美柚，締造個人在全日錦最佳戰績。上個月在土耳其舉行的卡帕多奇亞支線賽，首度在WTT成人組賽事亮相的兼吉優花，通過資格賽的考驗，一舉殺進4強，最終以2:3遭隊友佐久間結生逆轉，也為她進帳68分積分，世界排名來到223名。

這一站在杜塞道夫，兼吉優花在資格賽連贏3場，進入正賽後同樣未逢敵手，她先在32強賽以3:0擊退2號種子、世界排名49的德國新星考芙蔓，4強再以3:1力克第3種子、世界排名57的台灣新秀葉伊恬，決賽面對世界排名39的威爾斯頭號種子赫爾西，也以11:3、11:3、11:2輾壓對手。

值得一提的是，兼吉優花從資格賽到奪冠，不但寫下9連勝，且9戰僅失1局，展現強大的宰制力。今天開打的奧托切克（斯洛維尼亞）支線賽，兼吉優花能否延續火燙的手感再度打出驚奇，值得期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中