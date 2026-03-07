WTT支線賽》連砍大會前三種子 19歲日本削球美少女兼吉優花爆冷奪冠

日本小將兼吉優花（左）和擔任場邊指導的姐姐兼吉美花，合捧冠軍獎盃。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕19歲的日本削球美少女兼吉優花今天凌晨在2026年德國杜塞道夫支線賽女單決賽，只花了21分鐘就以直落三輕鬆解決威爾斯頭號種子赫爾西，奪下生涯首座WTT系列賽冠軍，這一站她從資格賽出發，一路過關斬將扳倒大會前三種子，展現驚人的實力，也打出接班「削球女王」橋本帆乃香的氣勢。

外型清秀的兼吉優花，和一般的削球手不太一樣，兩面都是顆粒，讓對手難以判斷球的旋轉，今年全日本錦標賽女單賽事，她一路打進16強才敗給世界排名16的長崎美柚，締造個人在全日錦最佳戰績。上個月在土耳其舉行的卡帕多奇亞支線賽，首度在WTT成人組賽事亮相的兼吉優花，通過資格賽的考驗，一舉殺進4強，最終以2:3遭隊友佐久間結生逆轉，也為她進帳68分積分，世界排名來到223名。

這一站在杜塞道夫，兼吉優花在資格賽連贏3場，進入正賽後同樣未逢敵手，她先在32強賽以3:0擊退2號種子、世界排名49的德國新星考芙蔓，4強再以3:1力克第3種子、世界排名57的台灣新秀葉伊恬，決賽面對世界排名39的威爾斯頭號種子赫爾西，也以11:3、11:3、11:2輾壓對手。

值得一提的是，兼吉優花從資格賽到奪冠，不但寫下9連勝，且9戰僅失1局，展現強大的宰制力。今天開打的奧托切克（斯洛維尼亞）支線賽，兼吉優花能否延續火燙的手感再度打出驚奇，值得期待。

