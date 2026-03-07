自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》南韓對戰日本11連敗 大谷翔平連2場開轟打擊率破表

2026/03/07 21:13

大谷翔平敲出陽春全壘打。（特派記者陳志曲攝）大谷翔平敲出陽春全壘打。（特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽衛冕軍日本隊開賽首局就被攻3分大局，靠大谷翔平領軍的3局4轟超前後，又遇上金慧成追平砲狙擊，最終在7局下靠冷靜選球走回致勝分，加上吉田正尚補刀2分打點安打，終場以8：6險勝南韓隊，奪下2連勝。吞首敗的南韓隊，即便打出漂亮一戰，仍苦吞抗日11連敗，明天中午將強碰台灣隊。

日本隊巨星大谷翔平手感燙到擋不住，首打席四壞、第2打席追平分陽春砲、5局一壘安打、7局獲敬遠串聯致勝攻勢，經典賽2場8打席上壘7次，只有被台灣隊沙子宸解決1次，打擊率高達8成33。

南韓隊開賽面對菊池雄星的5顆球就連續敲出3安，率先攻下1分，隨後文保景在2出局擊出2分打點的適時長打，單局猛攻3分大局，「閃電攻勢」一度讓日本轉播單位沉默數秒，球評中田翔更直呼：「菊池投得不差，打者有在瞄準變化球，這麼積極的進攻模式，感覺是開賽就有先講好了。」

日本隊在1局下就反擊，大谷翔平四壞上壘，鈴木誠也逮中137公里直球，夯出中右外野2分砲，追至1分差。菊池雄星合計63球僅撐3局，被敲6支安打，有4次三振，失掉3分，防禦率9.00。

大谷翔平在3局上拯救菊池，棒打高永表夯出特大號追平轟，率隊以3：3追平戰局。中田翔看到大谷開轟有點無語：「這是什麼樣的選手啊？太厲害了，每個打席感覺都打得出來。」大谷的追平轟帶起日本打線氣勢，鈴木誠也雙響串聯吉田正尚陽春砲，單局3轟首度以5：3取得領先。

即便日本隊3局4轟，仍甩不開韓砲部隊，跟大谷翔平在道奇隊當隊友的九棒刺客金慧成，4局上逮中伊藤大海150公里的內角高球，一棒夯出追平2分砲，二度扳平比分。伊藤大海52球吃3局，僅被敲這發全壘打，猛飆6次三振。

7局下，日本隊牧秀悟開局四壞上壘，源田壯亮短打推進，大谷翔平在2出局三壘有人獲敬遠，南韓隊換上左投金榮奎，卻連續對近藤健介、鈴木誠也四壞擠回超前分，吉田正尚再敲適時安打，率隊單局狂攻3分，奠定勝基。南韓隊雖在8局上追回1分，金慧成未能在滿壘建功遭三振，最終以2分差惜敗。

