經典賽》大谷開轟很帥但…金慧成：希望他今天被三振

大谷翔平。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經典賽日韓大戰今晚開打，日本隊球星大谷翔平和他在道奇的南韓隊友金慧成同場較勁，而在賽前記者會上金慧成也被問及大谷在對台灣之戰的滿貫砲，則表示：「我當然有看到啦，真的很帥氣。不過今天只要是往我這邊飛的球，我都會把它接住，也會帶著希望他被三振的心情來比賽。」

金慧成是韓職史上首位拿下游擊手和二壘手金手套的球員，在前年季後透過入札制度從韓職培證英雄挑戰大聯盟，最後選擇加盟道奇，而韓媒曾報導，讓這位頂尖內野手的決定關鍵，正是來自大谷翔平的親自邀約：「一起到道奇打球吧！」兩人從去年一同在世界大賽奪冠的隊友，如今在經典賽舞台上成為對手，金慧成的心情很微妙，而大谷則坦言會關注他的表現。

請繼續往下閱讀...

在今天日韓之戰，大谷擔任日本隊先發1棒指定打擊，金慧成則是南韓隊先發9棒二壘手。對於大谷昨晚對台灣隊前三打席都是安打，且包含一發超猛滿貫砲，金慧成在賽前記者會表示自己當然有看到，也坦言真的很帥，但強調：「我面對比賽的決心一直都一樣，每場比賽都想贏，也想要表現好。」他接著說：「大谷是非常了不起、非常優秀的球員，但因為是對方球隊的球員，我就把他當成對方球員中的其中一人來面對。」

儘管金慧成希望大谷遭到三振，但大谷今天首打席從南韓隊先發投手高永表手中選到保送上壘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法