經典賽》南韓超強！九棒夯追平2分彈 日本3局4轟仍苦戰中

金慧成。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽南韓隊九棒刺客金慧成今在4局上夯出追平2分砲，棒打日本隊強投伊藤大海，率隊以5：5扳平戰局，日本隊即便3局敲4轟，仍跟南韓隊苦戰中。

南韓隊開賽面對菊池雄星的5顆球就連續敲出3安，率先攻下1分，隨後文保景在2出局擊出2分打點的適時長打，單局猛攻3分大局，「閃電攻勢」一度讓日本轉播單位沉默數秒，球評中田翔更直呼：「菊池投得不差，打者有在瞄準變化球，這麼積極的進攻模式，感覺是開賽就有先講好了。」

請繼續往下閱讀...

日本隊在1局下就反擊，大谷翔平四壞上壘，鈴木誠也逮中137公里直球，夯出中右外野2分砲，追至1分差。

南韓隊3局上攻勢再起，瓊斯和安賢民2支安打攻佔一、二壘，菊池成功解決首局遭狙擊的文保景，化解危機，但合計63球僅撐3局，被敲6支安打，有4次三振，失掉3分，防禦率9.00。

不過大谷翔平在3局上拯救菊池，棒打高永表夯出特大號追平轟，率隊以3：3追平戰局。日本球評中田翔看到大谷開轟有點無語：「這是什麼樣的選手啊？太厲害了，每個打席感覺都打得出來。」隨後鈴木誠也雙響、吉田正尚陽春砲，單局3轟率隊以5：3超前比分

南韓隊毫不屈服日本隊砲火，埋伏在九棒的道奇隊金慧成，4局上再突破伊藤大海，一棒2分砲追平比分，在道奇隊友大谷翔平的面前開轟，這場另類「道奇內戰」絲毫不退讓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法