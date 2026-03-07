自由電子報
全英賽》台灣第3人！「左手重砲」林俊易扳倒世界第2高手 闖男單決賽

2026/03/07 20:22

林俊易。（法新社）林俊易。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕身為台灣單打最後希望的「左手重砲」林俊易，今晚在超級1000系列全英羽球公開賽4強賽，以21：14、18：21、21：16打敗世界排名第2的昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），挺進男單決賽。

世界排名11的林俊易本季在印度公開賽拿下冠軍，德國公開賽打入4強，如今在全英賽先打敗2024年冠軍、世界排名第4的印尼名將克里斯提（Jonatan Christie），昨以21：18、21：14打倒世界排名第5法國好手波波夫（Christo Popov），生涯首度在全英賽晉級4強。

面對今年馬來西亞公開賽冠軍昆拉武特，林俊易生涯6次交手僅獲2勝，但他還是希望平常心去挑戰強敵，不要因壓力太大誤事。林俊易首局7：11落後進入技術暫停，不過他暫停後重拾重砲特色，打出一波8：1攻勢，再來也是持續擴大優勢，成功先下一城。

昆拉武特畢竟是世界一流高手，在第2局有刻意提升攻擊速度，防守也能擋下林俊易進攻，而林俊易則一度追到14：15卻因為自己的失誤失分，又變成16：20落後，雖然連追2分，卻在網前把球送出界外，讓泰國名將扳回一城。

林俊易在決勝局持續跟昆拉武特較勁，並在9：10落後連得6分，但昆拉武特又回敬一波猛攻追成16：16平手，林俊易在關鍵時刻再度拿出強力殺球，又是一波4：0，率先拿到賽末點，最後也在網前積極搶攻得手，成為周天成、李佳豪後，第3位晉級全英賽男單決賽的台灣男單選手。

林俊易。（LIN提供）林俊易。（LIN提供）

林俊易。（LIN提供）林俊易。（LIN提供）

