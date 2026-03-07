自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台韓大戰前夕內心平靜 古林睿煬：「這只是一場比賽」

2026/03/07 20:59

古林睿煬。（資料照，記者陳逸寬攝）古林睿煬。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕WBC經典賽台灣隊目前戰績1勝2敗，明天早上11點強碰南韓，如果台灣隊輸球就遭淘汰，贏球還有機會爭奪8強門票，推出旅日投手古林睿煬先發全力搶勝。

經典賽史上台灣隊對南韓4戰全敗，明天背水一戰，輸了就回家，對於勁敵南韓，古林說，「很強啊，他們超強的，但我們也超強。」他認為，這只是一場比賽，平常做什麼就做什麼，不要有太大壓力。

台灣隊前兩戰分別遭澳洲、日本完封，今天14：0提前在7局「扣倒」捷克拿下首勝，古林說，「今天大家表現超好的，不用太在意表現好不好，大家都盡力了，我們值得大家的掌聲。」

古林表示，人生不可能一直都很順遂，重點是要怎麼看待失敗，沒時間去悲傷，比賽一直在進行，今天贏球給團隊很大的力量和強心針，明天還有一場比賽，大家加油。

台灣隊在東京巨蛋3場比賽都湧入超過4萬人進場，其中對澳洲、捷克幾乎都是台灣球迷環繞全場，應援聲勢非常浩大，古林說，「從第一場到現在，非常謝謝台灣球迷把這裡變成像我們的主場，他們的加油聲，每次聽到我都很想哭，很感動，希望我們有所表現，讓他們覺得來這一趟很值得，有鼓舞到他們。」

