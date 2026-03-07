國道馬拉松8日清晨登場 今晚交管措施提前改道看這裡

圖說：南山人壽臺北國道馬拉松8日登場，警公布相關活動內容與交管措施（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

〔記者劉慶侯／台北報導〕中華民國路跑協會將於8日（星期日） 5時至12時，假國道1號五股至汐止北上高架段舉行「2026南山人壽臺北國道馬拉松」，參加人數約9000人，集結活動會場位於「淡水河6號疏散門」堤外廣場（近環河北路、敦煌路口，警方屆時將進行人車管制。

警方表示，相關管制措施為：

一、活動當日0時至12時，封閉國道1號泰山至汐止端北上高架路段全部車道，原行駛國道1號（汐五高架段）北上車流改道行駛國道1號平面路段。

二、2時至12時，機動管制「淡水河6號疏散門」前環河北路2段往南車輛，請駕駛人注意減速慢行。

三、本次活動因敦煌疏散門鄰近的跨堤人行橋（迪化跨堤景觀平臺）施工封閉，請參賽者改道至葫蘆國小跨堤人行陸橋或自國順疏散門出入河濱公園。

警方表示，為維護北市道路交通安全與順暢，減少用路人因交通管制造成之不便，警方籲請用路人於活動管制期間提前改道或搭乘大眾運輸系統，留意收聽警察廣播電臺路況插播報導，並遵守現場執勤員警及義交人員指揮行駛，共同維護交通安全與秩序。

