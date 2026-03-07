自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》7局換投成關鍵敗筆 柳志炫解釋為何派金榮奎

2026/03/07 22:43

柳志炫。（特派記者陳志曲攝）柳志炫。（特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕南韓隊在今晚經典賽C組預賽遇上強敵日本隊，最終以6：8飲恨，但雙方打完6局仍以5：5平手，關鍵敗筆是在7局下兩出局一、三壘有人換上26歲左投金榮奎，他接連投出保送被擠回超前分後又遭安打，痛失致命3分。南韓總教練柳志炫指出，金榮奎對捷克之戰投得很好，「我相信他是能阻斷攻勢的那個人，可惜結果未如預期發展。」

南韓隊吞敗後，在國際賽對日本已是11連敗、12連不勝，但其實此役有展現不俗競爭力。南韓一開局從日本隊先發投手菊池雄星手中連敲3安，展現絕佳氣勢，單局就靠4安攻得3分，儘管日本隊在前3局就靠鈴木誠也雙響砲，大谷翔平和吉田正尚各1轟，將比分扭轉成5：3，但南韓隊在4局上靠金慧成的兩分彈，再將比分追平。

只是7局下的換投成為致命傷，柳志炫在當時兩出局一、三壘、近藤健介打席時，將朴英賢換下，改由金榮奎登板，結果成為關鍵敗筆。金榮奎先對近藤投出保送，讓局面變成滿壘危機，接著對鈴木誠也投出擠回超前分的保送，再被吉田正尚敲出2分適時安打，最終低頭退場。依照大會規則，投手登板必須面對至少3名打者或完成該局，才能換投。

190公分的金榮奎效力韓職NC恐龍，在前天南韓首戰捷克時後援1局完成3上3下且飆出2K，但今晚在總教練的信任下再度登板，卻未解決任何打者就退場。柳志炫表示，從去年2月被任命為總教練後，就為本屆WBC準備一整年，「我認為球隊正在一步一步前進，雖然這場比賽沒有拿到想要的勝利，但賽程還沒有結束，我們會盡全力爭取好的結果。」

