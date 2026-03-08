經典賽台灣隊晉級生死戰、古林睿煬對決南韓 今日賽事預告與轉播

台灣隊。（特派記者陳志曲攝）

經典賽台灣隊目前戰績1勝2敗，今天迎來預賽最終戰，交手強敵南韓，如果輸球就確定遭淘汰，若贏球還保有爭奪8強門票的機會。

台灣隊推出旅日投手古林睿煬先發，而林維恩、陳冠宇等投手群伺機待命；南韓則宣布派出名將柳賢振登板。

經典賽

06：50 巴拿馬VS波多黎各 愛爾達體育2台、緯來體育、台視

08：00 以色列VS委內瑞拉 愛爾達體育4台、緯來綜合

08：50 英國VS美國 緯來育樂、愛爾達體育3台、東森洋片

10：50 台灣VS南韓 愛爾達體育1台、緯來體育、台視、東森新聞

17：50 澳洲VS日本 愛爾達體育1台、緯來體育、台視、東森洋片

NBA

07:00 籃網 VS 活塞 愛爾達體育1台

全英羽球公開賽

19：00 決賽 愛爾達體育3台

TPVL

15:00 台北伊斯特 VS 桃園雲豹飛將 愛爾達體育4台、緯來育樂

18:30 台鋼天鷹 VS 台中連莊 愛爾達體育4台、緯來育樂

TPBL

14：30 新北中信特攻VS高雄全家海神 MOMOTV

17：00 新北國王VS桃園台啤永豐雲豹 MOMOTV

