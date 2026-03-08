自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽台灣隊晉級生死戰、古林睿煬對決南韓 今日賽事預告與轉播

2026/03/08 06:48

台灣隊。（特派記者陳志曲攝）台灣隊。（特派記者陳志曲攝）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

經典賽台灣隊目前戰績1勝2敗，今天迎來預賽最終戰，交手強敵南韓，如果輸球就確定遭淘汰，若贏球還保有爭奪8強門票的機會。

台灣隊推出旅日投手古林睿煬先發，而林維恩、陳冠宇等投手群伺機待命；南韓則宣布派出名將柳賢振登板。

經典賽

06：50 巴拿馬VS波多黎各 愛爾達體育2台、緯來體育、台視

08：00 以色列VS委內瑞拉 愛爾達體育4台、緯來綜合

08：50 英國VS美國 緯來育樂、愛爾達體育3台、東森洋片

10：50 台灣VS南韓 愛爾達體育1台、緯來體育、台視、東森新聞

17：50 澳洲VS日本 愛爾達體育1台、緯來體育、台視、東森洋片

NBA

07:00 籃網 VS 活塞 愛爾達體育1台

全英羽球公開賽

19：00 決賽 愛爾達體育3台

TPVL

15:00 台北伊斯特 VS 桃園雲豹飛將 愛爾達體育4台、緯來育樂

18:30 台鋼天鷹 VS 台中連莊 愛爾達體育4台、緯來育樂

TPBL

14：30 新北中信特攻VS高雄全家海神 MOMOTV

17：00 新北國王VS桃園台啤永豐雲豹 MOMOTV

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中