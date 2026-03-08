經典賽》17年前敗給柳賢振 當年台灣隊名將如今是教練

柳賢振。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊和南韓隊今天午場將交手 台灣隊推出古林睿煬掛帥，南韓隊則推25日要滿39歲的前旅美強投柳賢振登板。台灣隊年輕世代打線，要挑戰這位被稱為「台灣殺手」的資深老將。

國際賽生涯多次對戰台灣隊，2007年亞錦賽、2009年經典賽、2010年廣州亞運，柳賢振都有效壓制台灣打者，3次都拿下勝投。

請繼續往下閱讀...

其中，17年前的2009年經典賽，南韓隊首局就靠李晉暎滿貫砲痛擊台灣隊，柳賢振則投3局、3次三振，僅被擊出1安打，和接手的奉重根等人合力完封台灣隊，終場9:0贏球。

當年的台灣隊陣中，先發的彭政閔、高志綱，如今是本屆台灣隊打擊與捕手教練，當年扛第4棒的林威助，如今是富邦悍將副領隊並身兼台灣隊後勤團隊成員。而該場未登板的林岳平，是本屆台灣隊投手教練。

當年的柳賢振年僅22歲，就完全壓制台灣隊。台灣隊當年陣中，在林哲瑄去年宣布退役之後，目前還有現役身份的，是中信兄弟李振昌、鄭凱文、富邦悍將王勝偉、暫無所屬球隊的郭嚴文、和年初轉戰中國CPB的林益全。

當年，現役台灣隊年紀最小的張峻瑋、林維恩年僅4歲。如今，台灣隊將以新世代陣容迎戰這位昔日「台灣殺手」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法