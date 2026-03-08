全英賽》拚戴資穎後第1人！「左手重砲」林俊易冠軍戰碰印度名將

林俊易。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易昨在超級1000系列全英羽球公開賽，以21：14、18：21、21：16扳倒泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），拿下生涯首張超級1000系列賽的爭冠門票，也是台灣第3位能躋身全英決賽的男單選手，決賽將遭遇印度好手森（Lakshya Sen）。

世界排名11的林俊易在全英賽連勝王子維、世界排名第4的印尼名將克里斯提（Jonatan Christie），世界排名第5法國好手波波夫（Christo Popov），如今又打敗昆拉武特，生涯首度晉級全英男單決賽。

請繼續往下閱讀...

世界排名12的印度好手森（Lakshya Sen）在2021年世錦賽奪下銅牌，2024年巴黎奧運拿下第4名，這次全英賽也是打敗中國名將石宇奇、香港好手伍家朗、中國李詩灃，他在4強賽鏖戰97分鐘以21：16、18：21、21：15打敗去年世錦賽銅牌加拿大好手賴浩俊，他繼2022年後再度挺進全英男單冠軍戰。

林俊易、森生涯交手4次，贏家皆為林俊易，不過上次交手為今年1月印度公開賽，林俊易鏖戰3局才拿下勝利，這次面對森依舊不能大意。

台灣男單有2020年周天成、2025年李佳豪晉級決賽，但兩人都和冠軍失之交臂，如今林俊易前來挑戰，若搶下冠軍，將是戴資穎後首位拿下這項大賽冠軍的台灣選手。至於戴資穎生涯在2017、2018、2020年，三度拿下全英賽女單冠軍。

另外，台灣首對晉級全英混雙決賽的葉宏蔚／詹又蓁，將跟法國吉凱爾（Thom Gicquel）／德爾呂（Delphine Delrue）爭冠，有機會再為台灣混雙締造歷史。

