WBC日本激戰韓國逆轉勝　大谷翔平：誰贏都不奇怪

2026/03/08 00:30

〔中央社〕世界棒球經典賽（WBC）今天晚間在東京巨蛋進行C組賽事，日本隊在一度落後3分情況下展開反攻，最終8比6擊敗韓國而奪下2連勝，距晉級8強只差一步。大谷翔平賽後說，「這是一場勢均力敵，不管哪一方勝利都不奇怪的比賽」。

日本隊開局並不順利，先發左投菊池雄星在首局就被韓國打線敲出4支安打掉3分，讓球隊陷入苦戰。不過日本隊隨即展開反擊，鈴木誠也1局下擊出兩分全壘打追回比分。

第3局日本隊打線爆發，在落後1分情況下，大谷翔平先擊出右外野陽春砲追平比數，隨後鈴木誠也與吉田正尚也接連開轟，幫助日本隊逆轉超前。

雖然韓國隊4局上一度追平，但鈴木誠也在7局下滿壘時選到4壞球保送，讓日本取得超前分，接著吉田正尚再補上一支2分打點安打，將比分拉開。

日本隊9局上派出日職讀賣巨人守護神翁田大勢登板，在領先2分的情況下成功守住勝利。

面對首名打者金倒永，大勢只用1球就讓對方擊出中外野飛球出局；接著瓊斯（Jahmai Jones）擊出中外野深遠飛球，但周東佑京在全壘打牆前完成精彩跳接；最後大勢再用1球就讓李政厚擊出一壘方向滾地球出局，為這場激烈對決劃下句點。

鈴木誠也今晚表現最為亮眼，單場3打數2安打都是全壘打，貢獻4打點；吉田正尚則是4打數2安打含1轟，掃進3打點。大谷翔平同樣火力十足，2打數2安打，並且連續兩戰擊出全壘打，貢獻1打點。這3位美國職棒大聯盟MLB打者合計包辦日本隊全部8分打點。

談到連續兩場比賽敲出全壘打，大谷表示當時只是專注打好打席，「因為只落後1分，我只是希望能打出一個好的打席，剛好遇到比較甜的球，能夠很好地揮棒」。

他還稱讚鈴木誠也表現出色，「第一支、第二支全壘打都打得非常乾淨，選到保送的打席其實也很困難，但他依然保持冷靜」。

日本隊3局下落後1分、1出局無人上壘時，大谷迎來當天第2個打席。他在1好1壞的情況下，一棒擊出追平比數全壘打。隨後，他轉向一壘休息區，向隊友做出「冷靜一點」的手勢。

在記者會上被詢問這個動作的含意時，大谷解釋說：「因為大家在被先得分後，氣氛有點變得急躁。我在休息區感受到這樣的氣氛，所以在追平之後，希望大家稍微冷靜下來。」

先發投手菊池雄星則表示，雖然開局失掉3分，但對手打線確實相當強，「球本身的狀態其實不錯，只是對方打線真的很好」。

對於同為花卷東高校出身的學弟大谷翔平在關鍵時刻扛出追平全壘打，他也笑說，「因為我開局投得不太好，所以他打出那一球真的很感謝」。

菊池也以正面態度看待這場比賽，「這是短期決戰，只要球隊能贏球就好」，對於預計將在美國賽區再次登板的下一場比賽，他指出：「希望下一次能投出好的內容，幫球隊帶動比賽節奏。」

目前日本隊在C組戰績2勝0敗，只要在8日擊敗澳洲隊，就能以分組龍頭之姿晉級8強。（編輯：陳彥鈞）1150308

