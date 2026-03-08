經典賽》尼加拉瓜隊史首勝沒了！勇士明星創紀錄再見轟助荷蘭逆轉勝

阿爾比斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽D組賽事，昨天各吞1敗的尼加拉瓜與荷蘭交手，9局下2出局仍領先的尼加拉瓜卻無法笑到最後，荷蘭靠著勇士明星二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）的再見3分砲，終場4：3逆轉勝。

荷蘭今天在3局下靠著阿爾比斯滿壘獲得觸身球先馳得點，然而5局上荷蘭也幾乎上演同樣劇本，滿壘時保送尼加拉瓜庫斯博（Cheslor Cuthbert）追平。雙方接著上演投手戰封鎖彼此打線，直到8局上，效力日職軟銀的道恩斯（Jeter Downs）一棒炸裂，2分砲幫助尼加拉瓜打破僵局超前比分。

帶著3：1領先進入9局下，荷蘭很快形成2人出局，尼加拉瓜眼看就要收下隊史在經典賽正賽首場勝利，然而此時輪到大聯盟等級連線，紅襪瑞法拉（Ceddanne Rafaela）、教士柏格茲（Xander Bogaerts）接連敲安攻佔二三壘，隨後阿爾比斯鎖定第一顆近紅中的速球猛力一揮，小白球一去不復返，形成411英呎再見3分砲，荷蘭就以4：3上演逆轉秀，奪下小組賽首勝，也送給尼加拉瓜2連敗。

OZZIE ALBIES!



A #WORLDBASEBALLCLASSIC WALK-OFF HOMER FOR TEAM NETHERLANDS pic.twitter.com/T2HRyL233M — World Baseball Classic （@WBCBaseball） March 7, 2026

荷蘭前8局進攻完全吃癟，一共留下10個殘壘，得點圈有人更是6打數0安打，最後才靠著阿爾比斯解救團隊。這是經典賽史上第一支再見全壘打，也是賽史第10場再見勝，其中荷蘭就包辦4場。阿爾比斯坦言：「我永遠不會忘記。是時候慶祝一下了，打中球那一刻，那就是我當下的感受。這球完美咬中，我很高興這發生在最正確的時刻。」

