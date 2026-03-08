自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》尼加拉瓜隊史首勝沒了！勇士明星創紀錄再見轟助荷蘭逆轉勝

2026/03/08 07:35

阿爾比斯。（路透）阿爾比斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽D組賽事，昨天各吞1敗的尼加拉瓜與荷蘭交手，9局下2出局仍領先的尼加拉瓜卻無法笑到最後，荷蘭靠著勇士明星二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）的再見3分砲，終場4：3逆轉勝。

荷蘭今天在3局下靠著阿爾比斯滿壘獲得觸身球先馳得點，然而5局上荷蘭也幾乎上演同樣劇本，滿壘時保送尼加拉瓜庫斯博（Cheslor Cuthbert）追平。雙方接著上演投手戰封鎖彼此打線，直到8局上，效力日職軟銀的道恩斯（Jeter Downs）一棒炸裂，2分砲幫助尼加拉瓜打破僵局超前比分。

帶著3：1領先進入9局下，荷蘭很快形成2人出局，尼加拉瓜眼看就要收下隊史在經典賽正賽首場勝利，然而此時輪到大聯盟等級連線，紅襪瑞法拉（Ceddanne Rafaela）、教士柏格茲（Xander Bogaerts）接連敲安攻佔二三壘，隨後阿爾比斯鎖定第一顆近紅中的速球猛力一揮，小白球一去不復返，形成411英呎再見3分砲，荷蘭就以4：3上演逆轉秀，奪下小組賽首勝，也送給尼加拉瓜2連敗。

荷蘭前8局進攻完全吃癟，一共留下10個殘壘，得點圈有人更是6打數0安打，最後才靠著阿爾比斯解救團隊。這是經典賽史上第一支再見全壘打，也是賽史第10場再見勝，其中荷蘭就包辦4場。阿爾比斯坦言：「我永遠不會忘記。是時候慶祝一下了，打中球那一刻，那就是我當下的感受。這球完美咬中，我很高興這發生在最正確的時刻。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中