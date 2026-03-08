經典賽》「兩國實力差距拉大還是縮小了？」日媒犀利提問南韓主帥

南韓總教練柳志炫。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕 南韓隊昨在2026世界棒球經典賽小組賽以6：8遭日本隊逆轉，賽後日本媒體問起南韓總教練柳志炫兩國實力差距，他沒有正面回應，只談比賽內容。

南韓隊昨首局就攻下3分大局，不過日本隊3局在大谷開轟領軍下反超，雖然金慧成隨後夯出追平砲，但牛棚投手沒能守成，7局鈴木誠也獲保送進帳超前分，接著吉田正尚2分打點安打補刀，南韓苦吞對戰11連敗。

南韓主帥柳志炫賽後表示，賽前就認為掌握前5局的戰況非常重要，「但因為被打出全壘打，比賽沒能如預期發展。」

南韓在上屆經典賽小組賽以4：13慘敗日本，昨卻能繳出拉鋸內容，但柳志炫被問及此時表示，「在這個場合提到2023年經典賽並不合適，自去年2月被任命為總教練以來，我為這次經典賽準備了一年，我們正在一步步前進，雖然今天沒能拿到想要的勝利，但明天和後天還有比賽，我們會全力以赴。」

隨後在場日本媒體則提問柳志炫，2024年12強時南韓對日本是9連敗，「您認為日本與韓國之間的實力是拉大還是縮小了？」

柳志炫則冷靜回應，「我只談今天的比賽，從1局上開始，我們延續了從對戰捷克以來就很出色的火力，即使面對日本優秀的投手還是保持競爭力，我認為這樣的氣勢會延續到明天和後天的比賽。」

