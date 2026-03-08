經典賽》「以為自己可能打不出來了...」 吳念庭首安開張特別想感謝他

吳念庭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨天以14：0大勝捷克，7局提前結束比賽。去年拿下中職打擊王的吳念庭，昨天7局上代打，總算敲出本屆賽會個人首安，讓他一吐悶氣。賽後他坦言，以為自己可能打不出安打了，同時也提到一位讓他特別感謝的人物。

吳念庭昨天在7局上代打，面對捷克投手卡普卡（Filip Capka）的曲球敲出中外野安打，本屆經典賽第7個打席，安打終於開張。日媒《THE ANSWER》報導，吳念庭賽後表示：「我還以為自己可能都打不出來了，能打出來真是太好了。」

請繼續往下閱讀...

6日對日本一戰，吳念庭擔任先發第6棒一壘手，3打數0安打，面對曾在日職時期就對戰過的山本由伸敲出二壘滾地球，又遭宮城大彌三振。不過吳念庭表示，當天其實他自認打擊手感不錯，也有努力去做纏鬥。

本屆經典賽小組賽來到東京巨蛋，除了滿場台灣球迷應援外，對吳念庭來說，還有位「最強後盾」，那就是長年擔任西武獅主場DJ的Risuke，這次以同樣身分參與賽事。吳念庭笑說：「每次國際賽他幾乎都會來當DJ，聽到真的有種很懷念的感覺。」

當東京巨蛋想以熟悉的節奏高喊「ウ～ネンティーン（吳念庭）」時，看台上也會像吳念庭當時效力西武獅一樣，響起「Woo！（吳）」的歡呼聲。不過這樣的應援方式在吳念庭回到中職後並未延續，也因此當充滿台灣球迷的東京巨蛋響起這樣熟悉的聲音，也令他感到些許意外。

「昨天（對日本）還沒那麼明顯，但今天（對捷克）聽到有人這樣喊，我聽得很清楚，自己也很興奮。」吳念庭笑著表示：「能聽見這種喊聲真的很開心，台灣姓吳的很多，但日本沒有，能被這樣應援的只有我一個！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法