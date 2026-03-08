自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》「以為自己可能打不出來了...」 吳念庭首安開張特別想感謝他

2026/03/08 08:23

吳念庭。（資料照，美聯社）吳念庭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨天以14：0大勝捷克，7局提前結束比賽。去年拿下中職打擊王的吳念庭，昨天7局上代打，總算敲出本屆賽會個人首安，讓他一吐悶氣。賽後他坦言，以為自己可能打不出安打了，同時也提到一位讓他特別感謝的人物。

吳念庭昨天在7局上代打，面對捷克投手卡普卡（Filip Capka）的曲球敲出中外野安打，本屆經典賽第7個打席，安打終於開張。日媒《THE ANSWER》報導，吳念庭賽後表示：「我還以為自己可能都打不出來了，能打出來真是太好了。」

6日對日本一戰，吳念庭擔任先發第6棒一壘手，3打數0安打，面對曾在日職時期就對戰過的山本由伸敲出二壘滾地球，又遭宮城大彌三振。不過吳念庭表示，當天其實他自認打擊手感不錯，也有努力去做纏鬥。

本屆經典賽小組賽來到東京巨蛋，除了滿場台灣球迷應援外，對吳念庭來說，還有位「最強後盾」，那就是長年擔任西武獅主場DJ的Risuke，這次以同樣身分參與賽事。吳念庭笑說：「每次國際賽他幾乎都會來當DJ，聽到真的有種很懷念的感覺。」

當東京巨蛋想以熟悉的節奏高喊「ウ～ネンティーン（吳念庭）」時，看台上也會像吳念庭當時效力西武獅一樣，響起「Woo！（吳）」的歡呼聲。不過這樣的應援方式在吳念庭回到中職後並未延續，也因此當充滿台灣球迷的東京巨蛋響起這樣熟悉的聲音，也令他感到些許意外。

「昨天（對日本）還沒那麼明顯，但今天（對捷克）聽到有人這樣喊，我聽得很清楚，自己也很興奮。」吳念庭笑著表示：「能聽見這種喊聲真的很開心，台灣姓吳的很多，但日本沒有，能被這樣應援的只有我一個！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中