港都盃田徑》撐過腰傷、低潮 斗六國中李靖惠破紀錄摘金

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2026港都盃全國田徑錦標賽閉幕，雲林縣斗六國中學生李靖惠在鏈球比賽中奪金，且打破高懸9年的大會紀錄，全校與有榮焉，校長林吉城指出，訓練過程靖惠經歷腰傷、成績停滯，她不僅不放棄，還一直突破自己極限。

李靖惠在國中組女子鏈球3KG決賽，以55.09公尺奪金，也刷新2017年桃園市桃園國中洪吉嫻所創的大會紀錄53.66公尺，帶隊學校老師及教練在場邊聽到測量人員喊出成績時，激動振臂歡呼「破紀錄！」就連李靖惠也開心落淚。

林吉城說，李靖惠國小就讀古坑華山國小，喜歡運動，從古坑到斗六讀體育班，國1寒假訓練時接觸到鏈球就產生濃厚興趣，不過並不是一路順遂，在國2參加青年盃前因腰傷所苦，經過數月復健與調整，去年連續在全國中等學校運動會、台中盃田徑賽、全國中等學校田徑錦標賽等重要比賽中奪金，表現優異。

李靖惠說，雖奪金卻有超過半年成績一直卡在50公尺，怎麼丟都突破不了，當時心情很沮喪，幸好老師、教練鼓勵，要她不要急、慢慢來，疲勞時改做一些輔助和伸展，終於在全中錦丟出53公尺並打破大會紀錄，接著在雲林全縣運動會再創個人佳績55公尺，這次港都盃又以55.09公尺刷新紀錄，2場比賽都改寫大會紀錄。

林吉城表示，國中體育班是一個承先啟後的階段，教練要沉得住氣，不能操之過急，除訓練，更要給學生信心、適時引導，避免受傷或因挫折放棄，有些選手可能要到高中、大學才能發光發熱，像靖惠國中就能展現潛力得到好成績，背後的努力與辛苦，只有教練及選手最清楚。

