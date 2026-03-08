經典賽》無緣WBC的台灣隊最強混血戰將！小熊主帥曝龍仔傷勢不樂觀

強納森．龍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊最強混血戰將「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）因肘傷退賽，近期小熊總教練康索（Craig Counsell）受訪，也透露「龍仔」的最新傷況。

強納森．龍原本是台灣隊最備受期待的混血重砲，加入台灣隊的過程更是奇幻，因台灣PTT網友挖掘，台灣有望繼「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）後再添混血戰將；然而日前龍在大聯盟春訓守一壘時，因游擊手傳偏不慎與跑者相撞造成左手肘受傷，最終遺憾辭退台灣隊。

請繼續往下閱讀...

日前接受《Marquee Sports Network》訪問時，小熊總教練康索談到龍的傷勢表示：「他的復原進度比我們想像中緩慢，我們還沒進入比賽實戰階段，他的傷勢有點反覆，雖然能做一些動作，但隨著打擊訓練量增加，他還是會感到猶豫。所以我們還需要觀察一兩天，如果到時候狀況還是沒改善，可能就得進一步檢查，弄清楚到底是哪裡出了問題。」

台灣隊屋漏偏逢連夜雨，在「龍仔」退賽後，老虎「怪力男」李灝宇也在正賽開打前一天受傷，儘管最後無大礙仍不被老虎球團放行參賽，加上隊長陳傑憲也在首戰對澳洲時遭觸身球造成走手指骨裂，昨天轉播單位提到台灣隊傷兵時，還以諧音梗「Chinese Tai-pain」來形容台灣隊的困境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法